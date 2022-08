Španělsko chystá plynovodní spojení s Francií, záležet bude i na zájmu EU

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Španělsko chystá nové plynovodní spojení s Francií, které by mohlo být v provozu už na jaře příštího roku. uvedla španělská ministryně pro ekologickou transformaci Teresa Riberaová, do jejíž kompetence spadá rovněž energetika. Záležet ale podle ní bude na tom, zda se Francie a další evropské země na projektu dohodnou.

Evropská unie se od únorové invaze ruských vojsk na Ukrajinu snaží co nejrychleji zbavit odběru zemního plynu z Ruska. Německý kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek prosazoval výstavbu potrubí z Portugalska přes Španělsko a Francii do střední Evropy.

"Toto nové propojení, tento plynovod, by mohlo být v provozu přibližně za osm až devět měsíců na jižní straně hranice, to je od Pyrenejí do Španělska," řekla v pátek Riberaová ve státní televizi TVE. Spojení Francie se Španělskem by vyžadovalo položit další část potrubí, které propojí španělskou síť s francouzskou.

Scholz řekl, že potrubí spojující Pyrenejský poloostrov se střední Evropou by teď citelně pomohlo zmírnit napětí v zásobování plynem. Kancléř dodal, že už v této záležitosti jednal s lídry ze Španělska, Portugalska, Francie a Evropské komise (EK).

Portugalský premiér António Costa řekl, že Scholzova slova "zvyšují tlak na evropské instituce, aby jednou provždy odblokovaly situaci". Navrhl přitom, aby alternativou propojení přes Francii mohl být podmořský plynovod ze Španělska do Itálie.

Španělsko a Portugalsko prosazují výstavbu nového plynovodu už dlouho. Mají totiž kapacitu přijímat zkapalněný zemní plyn (LNG), který je pak možné posílat dál do zbytku Evropy. Španělský premiér Pedro Sánchez ale řekl, že Evropská unie musí zaplatit výstavbu propojovacího potrubí.

Plynovodní síť ve Španělsku provozuje společnost Enagás. Její generální ředitel Arturo Gonzalo Aizpiri nedávno řekl, že celý projekt plynovodu mezi Francií a Španělskem by šel vybudovat za dva a půl roku za cenu 600 až 700 milionů eur (14,6 až 17,1 miliardy Kč). Z projektu v roce 2019 sešlo, protože regulační orgány došly k závěru, že je finančně nevýhodný, uvedla agentura Reuters.

Cena zemního plynu pro evropský trh s dodáním v září se v pátek odpoledne ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 208 eur (5070 Kč) za megawatthodinu (MWh).To je blízko rekordu. Cena plynu v TTF je pro evropský trh určující, před rokem se pohybovala kolem 28 eur za MWh a před dvěma lety kolem 13 eur/MWh.

Situace na trzích s plynem se začala komplikovat loni na podzim, podle analytiků v souvislosti s plány Evropské unie na transformaci energetiky. Ty předpokládají relativně rychlý odklon od fosilních paliv, na který není Evropa dostatečně připravena. Další prudký růst se dostavil po začátku války na Ukrajině, v březnu se cena plynu v TTF přechodně vyšplhala až k 350 eurům za megawatthodinu. Do konce obchodního dne ale na této úrovni nevydržela a klesla zpět pod 200 eur/MWh.

