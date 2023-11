Špatně splavné Labe zdrželo lodě s nadměrnými náklady o čtyři měsíce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Čtyři měsíce musely lodě s nadměrnými náklady v tuzemských přístavech čekat na to, až bude dostatečně splavné Labe, aby se mohly dopravit do zahraničí. Stejné komplikaci musely čelit také lodě směřující do Česka. Podle Ředitelství vodních cest ČR tato prodleva výrobcům dodatečně způsobuje vysoké náklady a snižuje konkurenceschopnost ČR v zahraničí. Situaci by vyřešila stavba plavebního stupně Děčín, o které se debatuje téměř 30 let.

Například v přístavu Lovosice od července čekal náklad 140tunové sléváranské kokily, která směřovala do Sheffieldu ve Velké Británii. V překladišti v Týnci nad Labem čtyři měsíce nedostatek vody v Labi zdržel náklad několika dílů kouřovodu o hmotnosti 45 až 80 tun. Jeho cílovou destinací byl Egypt. Uvolnit náklady v minulých dnech podle Ředitelství vodních cest pomohlo deštivé počasí. "Pokud by stál plavební stupeň Děčín, byla by splavnost Labe dostatečná a náklady by nemusely čekat," míní šéf Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

O vybudování plavebního stupně Děčín se mluví téměř 30 let. Jez u Děčína, jehož výstavbu podporují rejdaři, má zlepšit splavnost řeky pro nákladní lodě. České a německé ekologické organizace ale tvrdí, že jediný plavební stupeň nemůže zajistit celoroční splavnost řeky v situaci, kdy se kvůli suchu zvyšuje počet dní, ve kterých není možné po řece plout. Dřívější studie Národního parku České Švýcarsko také tvrdí, že by vybudování jezu zničilo vzácné bahnité náplavy, jejichž zánik nijak kompenzovat nelze.

Ministerstvo dopravy proto v letošním roce plánuje iniciovat nový proces posuzování vlivu labského plavebního stupně Děčín na životní prostředí, aby stavbu urychlila. Celkově by měl děčínský plavební stupeň vyjít na zhruba čtyři miliardy korun.

Nákladní lodní doprava v Česku upadá, množství přepraveného zboží po řekách kleslo třetí rok v řadě. Loni podle údajů Českého statistického úřadu přepravily lodě 1,26 milionu tun nákladu. Je to nejméně od roku 1995, odkdy ministerstvo dopravy zveřejňuje statistiky lodní přepravy. Meziročně se snížilo množství přepraveného nákladu o tři procenta, ve srovnání s rokem 2019 činí pokles 27 procent. Podle nákladních dopravců vnitrozemská přeprava po řekách klesá mimo jiné kvůli suchu.

