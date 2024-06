Specializovaná firma v Duchcově analyzovala odpad, nejvíc bylo kuchyňského

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Specializovaná firma JRK dnes v Duchcově na Teplicku analyzovala, co lidé vyhodí do směsného odpadu. Nejvíc bylo kuchyňského odpadu, který však lidé ve městě nemají kam umisťovat. Starosta Zbyněk Šimbera (ČSSD) ČTK řekl, že město bude o opatření diskutovat, muselo by však zřejmě zřídit bioplynovou stanici."Zkusíme o tom uvažovat, jestli to má vůbec smysl a vyplatí se to," řekl starosta. Ve většině městských čtvrtí podle něj lidé třídí odpad perfektně, horší je to se sociálně vyloučenými lokalitami. Dříve házeli obyvatelé těchto částí do nádob na tříděný odpad co je napadlo, uvedl Šimbera. To způsobovalo problémy Technickým službám města, které měly větší práci s roztříděním odpadků. Starosta řekl, že po čase v těchto částech město ponechalo pouze černé popelnice na směsný odpad.

Lidé ve městě se zhruba 8500 obyvateli za svoz odpadu platí ročně 600 korun. Od poplatku jsou osvobozené děti do šesti let a senioři. Slevy mají lidé žijící v rodinných domech, kteří třídí odpad do pytlů, protože v okolí se nenacházejí hnízda s nádobami na tříděný odpad.

Pro město je svoz odpadu velmi nákladný, na každého občana doplácí ročně 900 korun, řekla ČTK referentka odboru životního prostředí na městském úřadě Kateřina Kučerová. "Máme hodně problémů s objemným odpadem a s bioodpadem," uvedla Kučerová s tím, že město rozdávalo lidem dotované kompostéry. Úřednice je naopak ráda, že se v odpadu, který dnes firma analyzovala, nenašlo drobné elektro.

Vedení obce, úředníci i zástupci firmy se shodují na tom, že nejlépe ovlivnitelná je mladá generace. Průzkumu odpadků se tak dnes účastnily také děti z místních škol. "Úplně nejdůležitější je začít u dětí. Klidně od školek. Ty rodiče už asi nepřevychováme," uvedla Kučerová. Doplnila, že pomáhá i názorná ukázka. Děti poté často přijdou domů s požadavkem, aby domácnost třídění odpadu alespoň vyzkoušela.

Společnost JRK městu předá doporučení, aby se dařilo odpad lépe třídit. Odborníci dnes třídily asi 300 kilogramů odpadu. Analýzu provedla firma také v nedalekých Teplicích. "Tam výsledkem bylo hodně kuchyňského odpadu, takže se zavedl projekt třídění kuchyňského odpadu," dodala zástupkyně firmy Michaela Doskočilová.

reklama