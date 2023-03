Špicberky nepovolily Cruisovi přistání helikoptérou, chrání tak lední medvědy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kyle Marquardt / Flickr.com Nedotčená ledová krajina a vysoké ledovce přilákaly na Špicberky velká filmová jména již dříve. Souostroví se objevilo v bondovce Dnes neumírej z roku 2002 a Colin Farrell a Stephen Graham zde natáčeli v ledovém příkrovu pro minisérii Severní vody z roku 2021.

Na stříbrném plátně bojoval proti pandemiím, jaderným válkám a katastrofám způsobeným biologickými zbraněmi. Nyní Tom Cruise stojí před skutečně nemožnou misí: přesvědčit úřady arktického souostroví, že nebude rušit jeho lední medvědy, napsal list The Times. Guvernér Špicberků, norského území vzdáleného 960 kilometrů od severního pólu, Cruisovi odmítl povolit 30 přistání vrtulníkem v rámci natáčení druhého dílu nadcházejícího filmu Mission: Impossible Odplata.

Úřady se snaží "zachovat prakticky nedotčené životní prostředí na Špicberkách", uvedla vedoucí odboru životního prostředí Kristin Heggelundová. "Veškeré přejezdy přes Špicberky musí probíhat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému rušení lidí nebo zvířat," dodala.

V původní žádosti se natáčení jmenovalo Projekt Jupiter, hlavní herci měli přijet ve středu a natáčet asi tři týdny. Nyní hrozí problémy společnosti Paramount. Ta plánovala natáčení v krátkém časovém úseku, kdy je na Špicberkách téměř neustálé světlo, ale led se ještě nerozpadl po zimních mrazech.

Místní produkční společnost PolarX, která natáčení koordinuje, se proti rozhodnutí úřadů odvolává. Pro předchozí projekty získala povolení k přistávání vrtulníků v odlehlých částech ostrovů, ale ne v takovém rozsahu. Snímek Mission: Impossible Odplata - První část má být uveden ještě letos, druhá část v roce 2024.

Norská ministryně kultury Anette Trettebergstuenová odmítla produkční společnosti poskytnout obvyklé dotace na natáčení v Norsku s odkazem na obavy z narušení krajiny Špicberků.

Kaskadér Marc Wolff, který s Cruisem již spolupracoval a také v minulosti natáčel na Špicberkách, uvedl, že dilema chápe.

"Tom rád jezdí na místa ve vrtulnících, a ne na sněžném skútru nebo něčem podobném. Ale pokud jde o helikoptéry, hluk a rušení divoké přírody, je to něco, co v dnešní době musíme brát v úvahu," řekl. "Je to světová metropole ledních medvědů. Někdy tam probíhá určité rozmnožování v ročních obdobích, které nechtějí rušit. Teď je jaro, takže se právě probouzejí ze zimního spánku," dodal.

Na Špicberkách žije 2700 lidí a populace ledních medvědů dosahuje 3000, pokud se vezme v úvahu okolní Barentsovo moře.

Nedotčená ledová krajina a vysoké ledovce přilákaly na Špicberky velká filmová jména již dříve. Souostroví se objevilo v bondovce Dnes neumírej z roku 2002 a Colin Farrell a Stephen Graham zde natáčeli v ledovém příkrovu pro minisérii Severní vody z roku 2021.

