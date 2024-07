Kodaň bude odměňovat turisty, kteří se budou při její návštěvě chovat ekologicky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Turisté, kteří se toto léto rozhodnou navštívit Kodaň a budou se přitom chovat ekologicky, mohou získat odměny v podobě jídla, kulturních zážitků nebo různých prohlídek zdarma. Jedná se o pilotní projekt místní radnice, o kterém informovala stanice CNN.Návštěvníci Kodaně, kteří zvolí cestování veřejnou dopravou nebo se zapojí do sběru odpadků, budou od 15. července do 11. srpna odměňováni například půjčovným kajaků zdarma, muzejními prohlídkami s průvodcem nebo vegetariánským poledním menu z lokálních zdrojů. Úřad cestovního ruchu Visit Copenhagen to popsal jako "směnu ekologických aktivit za kulturní zážitky".

Pro turisty je k dispozici online mapa s místy, kde je možné se k odměnám a aktivitám dostat. Pokud se pilotní projekt osvědčí, mohl by fungovat celoročně.

"Pilotním programem CopenPay chceme lidem umožnit zažít více z toho, co Kodaň nabízí, a zároveň méně zatěžovat naši planetu," uvedl ředitel společnosti Visit Copenhagen Mikkel Aarø Hansen. "Jde o vytváření smysluplných a nezapomenutelných zážitků, které jsou příjemné a odpovědné k životnímu prostředí," dodal.

Například když turisté na návštěvu dánské národní galerie přinesou plastový odpad, mohou ho v dílně proměnit v umělecké dílo.

Nebo návštěvníci, kteří přijedou na kole nebo veřejnou dopravou do slavné městské teplárny, budou moci sjet na lyžích umělou sjezdovku na střeše její budovy.

Dánské hlavní město je známé svou architekturou, prvotřídním jídlem a bezpečným, čistým prostředím s městskou zelení. Je to vhodné město pro jízdu na kole, podle údajů turistického úřadu je Kodani 382 kilometrů cyklostezek a 62 procent obyvatel dojíždí do práce na kole.

Kodaň se svým nápadem přichází v době rostoucích obav z ekologických a sociálních dopadů cestovního ruchu, které nedávno vyvolaly protesty v Barceloně, na Kanárských ostrovech a na Mallorce. "Musíme ekologickou zátěž z cestovního ruchu změnit v něco pozitivního," řekl Hansen.

