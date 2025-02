Norsko získalo první loď pro ukládání oxidu uhličitého v podmořském úložišti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Norsko obdrželo první loď, která je součástí projektu Longship v hodnotě 30 miliard norských korun (64,9 miliardy Kč) na ukládání emisí oxidu uhličitého v podmořském úložišti v Severním moři. Uvedla to agentura Bloomberg. Norsko se snaží přeměnit rodící se technologii zachycování uhlíku v komerční odvětví, technologie zachycování a "pohřbívání" oxidu uhličitého ale zůstává složitá a nákladná.Loď Northern Pioneer je jednou ze čtyř lodí, které mají přepravovat oxid uhličitý z průmyslových provozů do úložiště u Bergenu. Odtud bude plyn přečerpáván do slaného akviferu více než 1,5 kilometru pod mořským dnem.

Slaný akvifer je geologická vrstva hluboko pod zemským povrchem, která obsahuje slanou vodu. Jsou zde snahy využívat tyto útvary k trvalému uložení oxidu uhličitého, protože plyn se v nich rozpouští a může reagovat s horninami, čímž se minimalizuje riziko úniku zpět do atmosféry.

Projekt Longship má být prvním rozsáhlým projektem zachycování a ukládání průmyslových emisí oxidu uhličitého na světě. Země po celé Evropě, zejména Německo, ale také severské země, sázejí na technologii zachytávání a ukládání uhlíku, tzv. CCS, a věří, že jim pomůže snížit znečištění v odvětvích, jako je výroba cementu, hnojiv a oceli. Tato technologie je však zatím složitá a nákladná, a zůstává tak převážně ve fázi testování.

Norsko se snaží zaujmout vedoucí postavení v této oblasti. Na projekt Longship vyčlenilo miliardy z veřejných prostředků. Projekt je důležitým testem toho, zda je tato technologie realizovatelná.

Loď Northern Pioneer byla vyrobena v Číně. Je poháněna převážně zkapalněným zemním plynem. Může přepravovat až 8000 tun tekutého oxidu uhličitého, uvedl majitel lodi, firma Norhern Lights, která je společným podnikem firem Equinor, Shell a TotalEnergies.

Cementárna firmy Heidelberg Materials, která se nachází jižně od Osla, má začít zachycovat odpadní oxid uhličitý v polovině roku. Bude prvním zákazníkem projektu. V první fázi je v plánu uskladnění až 1,5 milionu tun oxidu uhličitého ročně.

