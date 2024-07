Přírodní ráj uprostřed přeplněných pláží na Mallorce. Zelený poloostrov je chráněn Naturou 2000

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Turisté v rezervaci vyhledávají stinná místa.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Oblíbený Castell de sa Punta de n'Amer.

Poloostrov zeleně uprostřed dovolenkového ráje na ostrově Mallorca. To je přírodní rezervace Sa Punta de n'Amer mezi městy Cala Millor a Sa Coma. Biodiverzita rostlin i živočichů je tam velmi pestrá.Sa Punta de n'Amer má rozlohu 200 hektarů a nachází se na severovýchodním pobřeží Mallorky. Jde o soukromý pozemek, který je však od roku 1985 chráněnou oblastí, v níž se nesmí stavět. Proto byla ušetřena hotelovému boomu, jenž se rozmohl v okolí. Tlak na přírodní rezervaci je však stejně silný a během dne je hojně navštěvována turisty i běžci.

Někteří mají za svůj cíl Castell de sa Punta de n'Amer, což je opevněná věž postavená v 17. století. Byla součástí opevnění ostrova a sloužila jako pozorovací a ohlašovací věž. Vedle byla hospodářská budova, v níž je nyní restaurace, která je také cílem turistů. Další lidé míří do Sa Punta de n'Amer kvůli několika vojenským bunkrům z období španělské občanské války (1936–1939).

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Jeden z bunkrů v rezervaci.

Do přírodní rezervace vede mnoho cest. Navštívil jsem lokalitu hned dvakrát, z toho jednou brzo ráno, kdy většina lidí ještě spí. Poloostrovu dominují bory převážně borovice halepská (Pinus halepensis), typické jsou porosty kamýše písečného (Ammophila arenaria), líru pomořského (Pancratium maritimum) nebo máčky přímořské (Eryngium maritimum). Vidět lze i jalovce fénické (Juniperus phoenicea), olivovníky či orchideje.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Les na poloostrově kdysi vyhořel

Při procházce po pobřeží zahlédnete různé skalní útvary, rozsedliny i jeskyně. Během důsledného pozorování si není možné nevšimnout ryb a krabů. I zde jsou drobnější rostliny, které byly adaptovány na život téměř bez půdy a na zálivku slané mořské vody.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Skaliska v pozadí s pláží Sa Coma.

Nad ránem se z lesa ozývají různorodé ptačí hlasy – zaujalo mě volání bahňáka dytíka úhorního (Burhinus oedicnemus), které identifikovala aplikace Merlin. Je ho třeba brát s rezervou, já bych si na determinaci netroufl, ovšem informuje o něm také cedule u vstupu do rezervace. Krásným setkáním bylo pozorování (a dokonce i letmé vyfotografování) dudka chocholatého (Upupa epops).

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Vyfotografovat dudka chocholatého je umění.

Typickým jevem pro Sa Punta de n'Amer jsou duny a skalnaté vřesoviště. Další ikonou jsou všudypřítomní zajíci a kormoráni (Phalacrocora aristotelis) či racci středomořští (Larus michahellis). Průvodce rezervací dále informuje, že zde žije drozd modrý (Monticola solitarius), koroptev a ježek toulavý (Atelerix algirus vagans) nebo chocholouš vavřínový (Galerida theklae).

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Oblíbený Castell de sa Punta de n'Amer.

Lokalita je chráněna rovněž kvůli želvě zelenavé (Testudo hermanni), která je zařazená v úmluvě CITES. Informační cedule Fundación Palma Aquarium uvádí, že želvy (není jasné jaký druh, ale na fotografii je kareta obecná) v posledních letech kladou vejce i na zdejším pobřeží a nabádá návštěvníky k opatrnosti. Želvy se objevují v noci a lidé se po jejich spatření nemají ke zvířatům přibližovat, mají ale zavolat místní úřady, které informace předají dobrovolníkům z neziskové organizace. Na jejich webu se lze dočíst, že občas vysílené nebo nemocné želvy uvíznou na pláži a potřebují pomoc.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Skaliska v pozadí s pláží Sa Coma.

Přírodní rezervace patří rovněž do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Pod ochranou je zde 12 druhů a 9 habitatů, kupříkladu středomořské slané louky, pobřežní duny s jalovci, lelek lesní (Caprimulgus europaeus) či buřňák šedý (Calonectris diomedea).

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Mozaikovité prostředí je domovem mnoha rostlinných i živočišných druhů.

Cestou po pobřeží můžete pozorovat oblíbené letovisko Sa Coma, v samém cípu poloostrova se pak rozkládá nekonečné moře s východem slunce. Na druhé straně je pak letovisko Cala Millor a pohoří s nejvyšší horou Puig de Son Jordi. Při mé návštěvě lehce zahalené do oparu. Po východu slunce se začali velmi rychle objevovat běžci a později pěší turisté. Do rezervace vyrážejí také jezdci na koních, kteří mají na jejím okraji stáje. Neměli byste tam však vidět motorkáře, čtyřkolkáře a cyklisty. Podle stop je však realita bohužel jiná. Doplácí na to kupříkladu brouci z čeledi potemníkovití, kteří se hojně vyskytují na písčitých stezkách.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Brouci se stávají oběťmi cyklistů i běžců.

Pro milovníky historie je vhodná návštěva věže, která má být otevřena každý den. Během mých dvou návštěv však bylo zavřeno a nikde nebyla žádná informace o otevírací době. Do útrob stavby vede sklápěcí most. Přízemí nabízí exponáty o historii budovy, v patře jsou děla a střílny. Věž byla ve svých dobách hlavním vstupem do vojenského areálu.

