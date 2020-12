Splnění vyššího emisního cíle přinese v Česku podle svazů 900 miliard korun investic

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pi-Lens / Shutterstock Navrhovaná opatření by podle asociací přinesla nejméně 927 miliard korun nových investic, k jejichž vyvolání bude potřeba zhruba 300 miliard korun veřejné podpory. Tyto peníze může stát zajistit z dostupných evropských programů, míní Komora OZE a aliance Šance pro budovy.

Splnění vyššího celoevropského emisního cíle renovacemi budov a rozvojem obnovitelných zdrojů energie přinese v Česku přes 900 miliard korun nových investic zejména pro malé a střední firmy a nejméně 80 000 pracovních míst. K jejich vyvolání bude potřeba zhruba 300 miliard korun veřejné podpory, kterou stát může zajistit z dostupných evropských programů. Na on-line tiskové konferenci to uvedli zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie a aliance Šance pro budovy.

Asociace uvedly, že evropští lídři budou ve čtvrtek jednat o zvýšení celoevropského emisního cíle minimálně na minus 55 procent do roku 2030, Česku aktuálně proti roku 1990 vypouští o 35 procent emisí méně. Zmíněné investice podle nich pomohou naplnit zbývajících 20 procentních bodů. Plán na snížení emisí o 55 procent proti roku 1990 do roku 2030 schválila v září Evropská komise. Předtím byl navrhován pokles o 40 procent.

Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy v reakci uvedl, že s návrhem na navýšení nemá problém, pokud to bude průměr pro celou EU. Svaz průmyslu a dopravy v polovině října uvedl, že nesouhlasí s navýšením evropského klimatického cíle do roku 2030 bez znalosti dopadů, které by přinesl. "Náklady na splnění stávajících klimaticko-energetických cílů ministerstvo průmyslu a obchodu v minulosti odhadlo na nižší jednotky bilionů korun. Plnění vyšších cílů bude pro Českou republiku znamenat investice dalších stovek miliard až jednotek bilionů korun," řekla tehdy mluvčí svazu Lenka Dudková.

Evropský parlament pak odhlasoval ještě ambicióznější cíl, kdy by se emise v EU během následující dekády měly zredukovat o 60 procent. Většina českých europoslanců však šedesátiprocentní hranici nepodpořila, neboť podle nich není jisté, zda další výzvy pro evropský průmysl v době těžkého dopadu koronavirových omezení nepřinesou příliš velkou zátěž. Není také dosud jasné, jaký cíl by platil pro jednotlivé členské státy.

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) a Šance pro budovy uvedly, že zvyšováním energetické účinnosti v obytných, veřejných a komerčních budovách včetně rozvoje fotovoltaických instalací na nich lze do roku 2030 v progresivním scénáři snížit emise o 13,3 milionu tun oxidu uhličitého (CO2). Rozvojem obnovitelných zdrojů podle středního scénáře Komory OZE pak lze emise snížit o 8,4 milionu tun CO2.

Navrhovaná opatření by podle asociací přinesla nejméně 927 miliard korun nových investic, k jejichž vyvolání bude potřeba zhruba 300 miliard korun veřejné podpory. Tyto peníze může stát zajistit z dostupných evropských programů - Modernizačního fondu, Fondu obnovy, Fondu spravedlivé transformace, evropských strukturálních a investičních fondů nebo z výnosů emisních povolenek, míní Komora OZE a aliance Šance pro budovy.

"Ministerstva se snaží renovace budov v příští dekádě investičně podpořit. V řadě případů ale přelévají potřebné peníze z fondu do fondu, bez jasné koncepce. Žádný ministr neřekne, že renovace budov nechce, ale nyní je potřeba něco navíc," uvedl dnes ředitel Šance pro budovy Petr Holub. "Zvyšování evropského cíle úspory emisí znamená jedinečný impuls pro úspory v budovách a nové obnovitelné zdroje. Další a další evropské fondy na klimatická opatření jsou naprosto výjimečná šance na modernizaci a zotavení ekonomiky Česka, takovou příležitost podruhé nedostaneme," dodal předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

