Společnost Norma upravila podobu prodejny poblíž Panské skály, odpůrcům to nestačí

Společnost Norma upravila podobu prodejny potravin, kterou chce postavit na dohled oblíbeného cíle turistů - Panské skály v Kamenickém Šenově. Oproti standardizovaným prodejnám bude nižší i méně barevně výrazná, uvedl při veřejném představení projektu vedoucí expanze Normy Michal Schwarzkopf. Odpůrcům, kteří na prezentaci do kina v Šenově přišli, to ale nestačilo. Obavy mají z narušení krajinného rázu a vadí jim třeba i to, že prodejna nebude mít sedlovou střechu, jak je to u jiných staveb v jejím okolí obvyklé.Panská skála, lidově nazývaná Varhany, má status národní přírodní památky a je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách, dobře známým i geologům v zahraničí. Jde o vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Z vrcholu skály je výhled na Kamenický Šenov, Českou Kamenici, České Švýcarsko a hřeben Lužických hor. Malebnou scenérii využili v minulosti i filmaři - v pohádce Pyšná princezna, filmu Hodinářský učeň nebo při natáčení francouzského filmu o kouzelníkovi Merlinovi.

Proti plánované stavbě prodejny v její blízkosti vznikla v létě petice. "Podařilo se nám sehnat podpisů Šenováků v řádu stovek a celkově má petice už přes 2000 podpisů," řekl dnes ČTK organizátor petice ze spolku Sonow Radim Vácha. Důvod proti výstavbě je podle něj jednoznačný. "Je to něco jako říkat, proč nemá být supermarket pod Karlštejnem nebo na Hradčanském náměstí u Pražského hradu. Prostě u národní přírodní památky ve volné krajině by supermarket podle nás stát neměl," dodal.

Výstavba prodejny má mezi místními ale své příznivce. Jedním z nich, který přišel na dnešní prezentaci, byl František Adamec. "Jsem pro, protože tady žádné obchody nejsou. Proč musím jezdit do Nového Boru nebo do Kamenice? Tady jsou akorát Vietnamci a jinak nikdo," řekl. To, že bude stavba na dohled Panské skály, mu nevadí. "Protože to nebude tak vysoká stavba, aby to nějak překrývalo výhled," dodal.

Stavbu v tomto duchu prezentoval i Schwarzkopf. Podle něj má standardní prodejna Normy na výšku deset metrů, tato bude mít méně než osm metrů a bude tak výškově na úrovni okolních rodinných domů. Převládající barva fasády bude šedá. Schwarzkopf také upozornil, že blíže než jejich prodejna jsou k Panské skále dva jiné domy. "Vzdálenost Normy vůči Panské skále je 360 metrů," dodal.

Podle něj prověřovali i jiné možnosti, kde prodejnu ve čtyřtisícovém městě postavit, a to včetně pozemků města a brownfieldů. Žádné jiné vhodné místo ale nenašli. "Územní plán a situace pozemků, které tady máte k dispozici, to umožňuje pouze v této lokalitě," řekl Schwarzkopf. Podle něj si již zažádali o vydání stavebního povolení, pro stavbu ale chybí i souhlas orgánů ochrany přírody. "To je v řešení," dodal Schwarzkopf. Norma zároveň zahájila i podpisovou akci na podporu výstavby jejich prodejny, aby doložila veřejný zájem. Na včerejší prezentaci ji podepsaly desítky lidí.

