Spolek uvažuje o založení komunitní farmy a ekocentra u Slatiňan

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Photodiem / Shutterstock.com

Chrudimský spolek Eko.land.eu uvažuje o založení malé komunitní farmy a ekologického centra na okraji rekreačních lesů Chrudimi. Radnici požádal o prodej téměř hektaru pozemku u Slatiňan, radní předběžně souhlasili. Od běžných ekofarem nebo vzdělávacích středisek se toto bude lišit, řekl ČTK mluvčí spolku Ladislav Nolde.

"Jde nám hlavně o to vytvořit komunitu lidí z Chrudimi a okolí, kteří by se do centra zapojili. Mnohým chybí příroda a nemají kousek svého zázemí, tady by se mohli scházet a poznat nové přátele," uvedl Nolde.

Farma s centrem ale budou otevřené i veřejnosti. Spolek očekává, že mezi návštěvníky budou rodiny s dětmi nebo třídy základních a mateřských škol. Na místě by se měli dozvědět více o přírodě, ekologii, hospodaření s vodou, k vidění bude lesní zvěř.

"Třetina pozemku bude sloužit jako obora třeba s daňky nebo muflony, druhá část bude sdílená farma, kde si zájemci budou moci propůjčit políčko a něco si pěstovat," popsal Nolde. V plánu je také ekologické centrum s drobnými budovami, v nichž bude zázemí a venkovní učebna, vybavené má být moderními technologiemi pro energetickou soběstačnost či recyklaci vody. Ve zbytku pozemku budou umístěny voliéry a záchranná stanice pro zvířata. Areál by mohla také využívat lesní školka, letní příměstské tábory a studenti zemědělských a veterinárních oborů.

Spolek dosud pořádal hlavně dětské tábory v přírodě a věnoval se ekologické osvětě. Farmu a centrum Podůhra chce vybudovat bez dotací, projekt by měly na počátku sponzorovat spřátelené firmy. Část příjmů by měla pocházet z příspěvků účastníků aktivit farmy a centra.

Vedení Chrudimi zatím prodeje pozemku schválilo. Projednávat jej bude také zastupitelstvo města v září.

