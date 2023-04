Spolek z České Třebové vytvořil projekt na financování péče o vzrostlé stromy

Foto | Roger Bradshaw / Roger Bradshaw / Unsplash Firmy, instituce i občané si budou moci nakoupit takzvané uhlíkové kredity, z nichž se bude údržba financovat, a kompenzovat tak svou uhlíkovou stopu. S

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Spolek Urban Tree Offset Initiative z České Třebové vytvořil projekt, který by měl městům, obcím a dalším subjektům zajistit peníze na péči o vzrostlé stromy. Firmy, instituce i občané si budou moci nakoupit takzvané uhlíkové kredity, z nichž se bude údržba financovat, a kompenzovat tak svou uhlíkovou stopu. Spolek bude možnost zapojit se do projektu nabízet městům, výhodou je, že uhlíkové neutrality se bude dosahovat lokálně, tedy v místech, kde emise oxidu uhličitého vznikají a kde jej stromy naopak vážou, řekla ČTK mluvčí spolku Žaneta Tušerová.

Pro projekt jsou vhodné stromy od průměru kmene alespoň 40 centimetrů, které ukládají podstatně více uhlíku než nově vysazené. "Poradíme městům, jaké stromy vybrat, a zjistí se obsah v současnosti uloženého uhlíku v každém jedinci. Ten bude představovat kredit C0. Kredit C1 zahrnuje uhlík, který bude uložen v průběhu pětiletého období bez jakékoli podpory, a nejcennější kredit C2 představuje dodatečně uložený uhlík, který je uložen jen v případě, že se o strom bude město starat nad rámec běžné péče," uvedla Tušerová.

Radnice se musí zavázat, že pět let stromy neporazí a nic je nebude ohrožovat. Z prodeje uhlíkových kreditů pak získá peníze na péči o vzrostlou zeleň, což by mělo města motivovat k tomu, aby se o velké stromy co nejlépe starala a nekácela je. Kredity se budou prodávat na dobrovolném uhlíkovém trhu. Kromě něj již existuje mezinárodní uhlíkový trh, kde nakupují firmy, aby neutralizovaly svou uhlíkovou stopu. Tyto kompenzace ale mohou pocházet třeba z opačné strany zeměkoule a nemají vliv na lokální prostředí. Jsou jakousi obdobou emisních povolenek.

Nové uhlíkové kredity mají za cíl spojit zejména lokální firmy v účinném boji s klimatickou změnou. Spolek chce projekt časem nabízet i v zahraničí. Účastníky mohou být vedle měst a obcí také správci komunikací, zoologické či botanické zahrady, golfová hřiště, univerzitní kampusy, školy nebo hřbitovy. Velké stromy budou moci přihlásit i majitelé lesních porostů. Spolek chce i lesníkům ukázat, že zachování vzrostlého stromu v lese má pro ně význam a přinese jim větší zisk než jeho prodej na palivo.

reklama