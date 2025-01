Spolek zveřejnil další video o týrání krav na Vysočině, SVS chystá kontroly

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Státní veterinární správa (SVS) požádala spolek Zvířata nejíme o upřesnění informací k nově zveřejněným záběrům týrání krav, aby bylo možné identifikovat konkrétní chovy a udělat tam kontroly. ČTK to dnes za SVS sdělil Petr Majer. Podle spolku byly snímky pořízené skrytými kamerami za několik měsíců v osmi kravínech na Vysočině, které dodávají mléko firmě Moravia Lacto. Pracovníci na videu zvířata mlátí, kopou do nich, nemohoucí zvíře odtahují traktorem, vidět jsou mrtvá a umírající telata i kráva s řetězem zařezaným do masa."Jako dlouholetí zpracovatelé mléka důrazně odmítáme spojování našeho závodu s uváděnými praktikami a jednoznačně nesouhlasíme s týráním zvířat v jakékoliv podobě," sdělil ČTK Martin Hudík, předseda představenstva Moravia Lacto, a.s. Dříve se spolek zaměřil také na dodavatele mlékáren Madeta a Savencia Fromage & Dairy. I v těchto případech šlo převážně o chovy dobytka z Vysočiny, které pak veterináři kontrolovali a v některých také zjistili porušování zákona na ochranu zvířat.

Spolek uvedl, že záběry, které zveřejnil nyní, jsou z chovů v Krasonicích, Hodíškově, Bransouzích, Okříškách, Vysokých Studnicích, Okřešicích, Předíně a Nové Vsi. Na video upozornily Deník N a Mladá fronta Dnes.

"Já to nesleduju, protože to je natočené všechno tajně, porušují zákony," řekl ČTK Jaroslav Ondráček, předseda zemědělského družstva Hodíškov na Žďársku. Uvedl, že chov kontrolují veterináři několikrát do roka. Podle něj práce s velkými zvířaty není jednoduchá, pracovníkům mohou způsobit vážné úrazy. "To zvíře desetkrát vám jde a jednou se vám postaví," řekl. Jiní chovatelé uvedli, že u snímků není uvedené, kde byly natočené a na ně pak padají pochybení odjinud a zkresluje to pohled na jejich chov.

Hudík za Moravia Lacto uvedl, že kampaň tuto společnost zpracovávající mléko poškozuje. Řekl, že záběry jsou z chovů producentů mléka, kteří jsou samostatnými právními subjekty a jsou dozorovaní SVS. "Zároveň si u jednotlivých dodavatelů provádíme vlastní dodavatelské audity, kde závěry neukazují ani náznak týrání zvířat," dodal.

Veterinární správa uvedla, že v případě dodavatelů mlékárny Madeta bylo podle videí spolku identifikováno 12 chovů na Vysočině a v Jihočeském kraji. Porušení zákona na ochranu zvířat konstatovali veterináři u čtyř z devíti chovů na Vysočině. "Policii byly předány podněty u dvou hospodářství. Ostatní zjištění budou řešena podáním podnětu na obec s rozšířenou působností," uvedl Majer. V případě dodavatalů mlékárny Savencia kontrolovali veterináři z podnětu spolku šest chovů na Vysočině, porušení zákona zjistili ve čtyřech, jeden z chovů prověřuje policie. Zástupci Madety i Savencie již dříve jakékoli špatné zacházení se zvířaty odsoudili.

Tři kontroly byly vloni v chovu v Krasonicích na Jihlavsku, jehož se týkalo video spolku o trpících kravách a telatech na řetězech, které mlátí zaměstnanci. Kromě porušení jiných zákonů tam veterináři poukázali na porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Chovatel dostal pokuty 97.000 korun a pak ještě 48.000 korun, uvedla SVS. Plánovaný tam je další kontrolní úkon, na jehož základě veterináři posoudí, jestli je chovatel schopný nápravy.

Zemědělci na Vysočině jsou dlouhodobě největšími producenty kravského mléka v ČR. V roce 2023 bylo podle statistiky z Vysočiny téměř 19 procent českého mléka.

reklama