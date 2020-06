Správa CHKO Pálava začne regulovat vstup do zatopeného lomu Janičův vrch

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | The photonaut / The photonaut / Wikipedia Commons Kromě počtu bude správa více regulovat i chování návštěvníků. Povoleno například bude použití pouze ekologicky šetrných opalovacích prostředků, aby nebyla znečišťována voda. Od konce června se v lomu také bude vybírat vstupné.

Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava začne regulovat vstup do lomu na Janičově vrchu v Mikulově. Zatopený lom je přírodní památkou, podle správy byl v minulosti v létě výrazně přetěžovaný návštěvníky, kteří jej využívají ke koupání.

Zatopený vápencový lom místní i návštěvníky Mikulova ke koupání láká už více než 10 let, ochránci přírody dlouhodobě čelili problémům s odpadem, ničením přírodního prostředí i kritice, že situaci neřeší. Vedoucí správy Jiří Kmet uvedl, že v předchozích sezonách nebyly výjimkou dny, kdy se v lomu tísnilo až 1000 lidí. "Po delším hledání se nám podařilo najít provozovatele, který dokáže splnit naše poměrně náročné podmínky tak, aby zátěž pro přírodní prostředí lomu byla mnohem menší než v minulosti. Hlavní změnou bude omezení počtu návštěvníků na 100 osob v jednom okamžiku," uvedl Kmet.

Kromě počtu bude správa více regulovat i chování návštěvníků. Povoleno například bude použití pouze ekologicky šetrných opalovacích prostředků, aby nebyla znečišťována voda. Od konce června se v lomu také bude vybírat vstupné. Na druhou stranu přibude infrastruktura, která v lokalitě v minulosti chyběla. Návštěvníci budou mít k dispozici toalety i vodu na mytí, v areálu bude dostatek odpadkových košů a zajištěný pravidelný úklid.

"Nikdy jsme nechtěli lom veřejnosti úplně uzavřít, zastáváme totiž názor, že lidé mají mít umožněn do přírody přístup, pokud je to jen trochu možné. Situace však již byla neudržitelná. Současný systém regulace návštěvnosti by měl prospět jak organismům, které se v lomu vyskytují, tak také obyvatelům severní části Mikulova, která bývala v létě dopravně přetížená," uvedl Kmet.

Přírodní památka Lom Janičův vrch byla vyhlášena v roce 2014. Předmětem ochrany jsou vodní a mokřadní společenstva zatopeného vápencového lomu obklopená skalními společenstvy na lomových stěnách a fragmenty stepních trávníků s teplomilnou vegetací a živočichy. Jde také o bohaté paleontologické naleziště.

