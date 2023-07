Správa NP České Švýcarsko posílí o tři pracovníky, z toho dva strážce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Správa národního parku České Švýcarsko, kde před rokem vypukl nejrozsáhlejší lesní požár v zemi, posílí o tři pracovníky. Od srpna nastoupí dva strážci, zřejmě od září pak pracovník, který se bude starat o požární bezpečnost, řekli v Hřensku ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a ředitel správy parku Petr Kříž. V parku bude v součtu osm stálých strážců, doplnil Hladík. Jeden ze strážců, Miroslav Rybář, ČTK řekl, že by jich byla potřeba ještě víc. Strážci hlídají park ve dne v noci, aby zavčas odhalili případný požár. Stále se najdou lidé, kteří rozdělávají ohně uprostřed lesů nebo odhazují nedopalky cigaret. Strážci navíc docházejí i do sousední Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské pískovce.

"Je to málo. Jsme v realitě rozpočtu. Budu se pro příští rok snažit, abychom diskutovali na vládě a s ministerstvem financí i případné posílení. Na druhou stranu si musíme uvědomit, v jaké jsme rozpočtové situaci," uvedl Hladík. "Je to záležitost především financí," doplnil. Správa parku peníze na nová tři pracovní místa od ministerstva zatím nedostala, řekl Hladík na dotaz ČTK. Uvedl, že bude chtít, aby ministerstvo prostředky na pozice uvolnilo. Kříž uvedl, že nejde o vysoké částky. "Vycházíme ze standardních tarifů, které dostávají zaměstnanci státní správy," uzavřel.

Požární hlídky drží kvůli nedostatku strážců i další zaměstnanci správy parku. Lesy procházejí od soumraku do úsvitu, podotkl Rybář. "V těch terénních pochůzkách, které dřív zajišťovali terénní pracovníci strážci a lesní správa, nám teď musí pomáhat i lidé z kanceláří," doplnil Rybář. Připomněl, že v roce 2016 hlídalo les sedm strážců a zhruba 15 až 20 dobrovolníků. "Teď jsme v počtu pěti lidí a jednoho strážce, který se ale stará opravdu jen o infrastrukturu. Když se dostaneme v srpnu na číslo sedmi strážců, tak pořád budeme v poměru se sousedním národním parkem a chráněnou krajinnou oblastí v Sasku minimálně třikrát až čtyřikrát menší," upozornil Rybář. V Sasku podle něj prochází lesy asi 26 profesionálů a 80 až 100 dobrovolníků. Pokud by se podařilo ministerstvo přesvědčit o dalším posílení strážců, bylo by jednodušší případná ohniska odhalit mnohem dřív, dodal Rybář.

Hladík připomněl, co se od loňského požáru změnilo. Mimo jiné vznikl tzv. semafor. Jde o preventivní systém, který od začátku léta i na území národního parku omezuje pohyb návštěvníků podle aktuálního požárního rizika vyhlášeného Českým hydrometeorologickým ústavem. Dále Hladík zmínil to, že ve spolupráci s ministerstvem zemědělství byla vypsána veřejná zakázka na dva vrtulníky s možností hasit objemem vody 3000 litrů. "Tyto vrtulníky jsou pro letošní sezonu pronajaty. Ministerstvo zemědělství platí dvě třetiny nákladů, ministerstvo životního prostředí platí třetinu nákladů," řekl Hladík. Do budoucna vláda uvažuje, že by tuto službu poskytovala Armáda ČR. V národním parku jsou také od začátku měsíce umístěny tři vaky s požární vodou, strážci ji pravidelně doplňují.

Loňský ničivý lesní požár v národním parku České Švýcarsko vypukl v noci na 24. července. Plameny zasáhly území o rozloze asi 1000 hektarů. Na náročné likvidaci se podílelo 6000 hasičů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na 15 let.

