Srážky zvedly průtoky v povodí Moravy krátkodobě, na 11 místech je sucho

Povodí Moravy eviduje v důsledku dlouhodobého teplého počasí na 11 místech průtoky na hodnotách označovaných jako sucho. Mohou se na nich vyskytnout komplikace, kdy řeky nedokážou zajišťovat biologické a ekologické funkce. Víkendové a pondělní přívalové srážky zvedly průtoky krátkodobě. Vzhledem k charakteru se navíc projevují negativně na kvalitě vody. ČTK to dnes řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.Průtoky v povodí Moravy se nyní pohybují v rozmezí od 18 do 160 procent dlouhodobých srpnových průměrů. Limitu sucha dosáhla například řeka Rokytná v Moravském Krumlově na Znojemsku nebo Oslava, která pramení na Vysočině a v Ivančicích na Brněnsku se vlévá do Jihlavy. "Nižších vodností dosahují zejména menší vodní toky v místech, které výrazně nezasáhly nedělní dešťové srážky, některé mohou být zcela vyschlé. Naopak vodní toky odvodňující Vysočinu a některé části Jihomoravského a Zlínského kraje mají po vydatných srážkách průtoky na normálních až nadnormálních vodnostech, avšak jejich hladiny postupně klesají," uvedl Chmelař.

U vodních toků, kde průtok klesá na hodnoty sucha a kde není možnost zvýšit jej z vodní nádrže s dostatečným zásobním objemem, se mohou v kombinaci s vysokými teplotami vyskytnout komplikace. "Řeky nedokáží plně zajišťovat biologické a ekologické funkce, nemají dostatečný průtok k naředění vypouštěných odpadních vod, dochází k rychlému prohřátí vodního sloupce a hrozí tak úhyny ryb v důsledku vysoké koncentrace znečištění a kyslíkových deficitů. Nebezpečné to je právě v kombinaci s přívalovými srážkami, které způsobují splachy z polí a výplachy různých jímek, odlehčovacích ramen a dalších míst, kde se zdržuje znečištěná voda," sdělil Chmelař.

Výrazně lepší situace je na vodních tocích s nádržemi. Z nich Povodí Moravy zvyšuje průtoky a zajišťuje tak podmínky pro život v řece. "V uplynulém týdnu jsme z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšili celkem zhruba 2,8 milionu metrů krychlových vody. Například nádrž Dalešice vypustila do Jihlavy o 0,66 milionu metrů krychlových vody více, než činil přítok. Největší nadlepšení se dostalo Dyji z vodní nádrže Vranov, která do řeky vypustila o 1,13 milionu metrů krychlových více, než do nádrže přiteklo," dodal mluvčí.

Vodní nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory, jejich naplněnosti se pohybují v rozmezí od 76 do 100 procent. Podle Chmelaře mají také volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

