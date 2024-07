Stádo ovcí se z Děvína přesunulo na Stolovou horu, kde také vypomůže se spásáním

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jaromir Chalabala / Shutterstock Ilustrační foto

Stoosmdesátihlavé stádo ovcí se z vrcholu Pálavy Děvína přesunulo na sousední Stolovou horu, kde také vypomůže se spásáním. Na Děvín by se znovu mělo vrátit později. ČTK to řekl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pastva je jedním ze způsobů péče o chráněná území. Kromě ovcí a koz s údržbou cenných lokalit pomáhají i koně, poníci, krávy nebo třeba oslík."Na Děvíně je vypaseno, stádo se nyní přesunulo na Stolovou horu. Na Děvíně šlo asi o 15 spásaných hektarů, na Stolové hoře to bude obdobné. Když se zadaří, ovce se na Děvín znovu přesunou na podzim," popsal Kmet.

Stádo se na pálavských kopcích pase na volno, bez ohradníků. Podle ochránců přírody jde o přirozenější způsob pasení. "Zvládne se při něm vypást podstatně větší plocha a pohybující se stádo nepracuje jen ’hubou’, dalším benefitem je narušování zapojených trávníků, v případě Děvína poměrně monotónních koberců kostřav," popsali ochránci na webu.

Obnažená půda kolem trsů trav totiž poskytuje útočiště mnoha druhům hmyzu, například samotářským vosičkám. Umožňuje také vyklíčit konkurenčně slabším druhům rostlin, které zapojený trávník jinak "udusí".

Ochránci také poukázali na to, že návštěvníci Pálavy by měli mít v lokalitě Děvína či Stolové hory své psy na vodítku. "Na cizí psy reaguje stádo úprkem a nerespektování pravidla ’měj psa na vodítku’ už na Děvíně stálo život několik ovcí," uvedli.

Nejvyšší vrch Pálavy Děvín ročně přiláká více než 150 000 návštěvníků. Jde o podlouhlý hřeben se dvěma vrcholy, kdy na vyšším se nachází televizní vysílač, na nižším zřícenina hradu Děvičky. Z vrcholu je za pěkného počasí vidět na jednu stranu Brno, na druhou Alpy.

O Stolová, neboli Tabulová hora, je mohutný vápencový kopec s téměř dokonale rovnou vrcholovou plošinou. Rostou na ní vzácné a ohrožené druhy rostlin, především hvozdík Lumnitzerův, koniklec velkokvětý, kosatec písečný či šalvěj etiopská.

