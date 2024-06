Stanjura: Nárok na podporu zelené nafty by mohli farmáři nově mít dvakrát ročně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu, takzvanou podporu zelené nafty, by čeští farmáři místo jednou ročně mohli mít od příštího roku dvakrát ročně. Po jednání se zástupci Agrární komory (AK) a Zemědělského svazu (ZS) to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) pak farmářům přislíbil podporu pojištění přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Agrární komora i Zemědělský svaz nadále upřednostňují jednání před protesty, dnešní návrhy předloží svým členům, uvedli dnes jejich zástupci. Další společná schůzka by podle nich mohla být za měsíc.Roční částka vyplácená na podporu takzvané zelené nafty zůstane podle Stanjury stejná. Doplnil, že v současné době tento nástroj využívá asi 11 000 zemědělců. "Dneska se kloníme k tomu, že bychom mohli rozdělit to zdaňovací období na dvě poloviny, to znamená první a druhé pololetí. Bavili jsme se o tom, že ti, kteří mají tu podporu do 50 000 Kč, by to skutečně měli jednou za rok, tam ta úspora není tak významná. U ostatních by to bylo na dobrovolné bázi," řekl Stanjura. Změna by podle něj mohla zemědělcům pomoci s cashflow, tedy rozdílem mezi příjmy a výdaji.

U pojištění citlivých zemědělských komodit, jako jsou ovoce, zelenina či chmel, bude chtít Výborný navýšit podporu tak, aby se co nejvíce blížila 65 procentům dlužné částky. U ostatních komodit bude cílit až na 50 procent. V případě obou skupin se současná úroveň pomoci pohybuje kolem 30 až 40 procent, řekl ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Více podpořit Výborný přislíbil také investiční úvěry přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Uhrazeno by zemědělci mohli dostat více než tři procenta z úroku, uvedl. Aktuálně jsou to podle Bílého méně než tři procenta.

Zástupci nevládních organizací uvedli, že vnímají posun v jednání, v některých oblastech ale měli podle předsedy ZS Martina Pýchy větší očekávání. “Kde nemáme úplně shodu, je záloha na přímé platby, kde očekáváme, že to bude vyplaceno ve stejných objemech jako v minulých letech a zatím nemáme jistotu, že to tak bude,” řekl. Doplnil, že vítá například zavedení vyplácení podpory zelené nafty dvakrát ročně.

Zemědělci by měli výsledky jednání obdržet v písemné podobě a závěry projednají se svými členy, řekl prezident AK Jan Doležal. "Pokud to vyhodnotíme jako nedostatečné, tak se můžeme vrátit k nějakým protestům, nevylučujeme protesty, ale chceme v tuto chvíli hlavně posunout řešení trochu dále, abychom byli schopni stabilizovat ten sektor," uvedl Doležal.

Původně čeští zemědělci na dnešek plánovali protesty v Praze, nakonec je ale zrušili a dali přednost jednání. Naopak v Bruselu dnes proti nízkým výdělkům, byrokracii či rostoucím nákladům demonstrují farmáři z Nizozemska, Belgie nebo Polska. Do blízkosti známého bruselského Atomia během dne dorazilo asi 500 traktorů.

Zástupci AK a ZS s oběma ministry jednali ještě před dvěma týdny v Praze. Výborný a Stanjura tehdy farmářům potvrdili už dříve slíbené peníze, které pro tento rok na životní pohodu zvířat činí 550 milionů korun a příští rok na podporu zaměstnanosti na venkově dvě miliardy korun. Mluvčí MZe Vojtěch Bílý ČTK už dříve řekl, že resort aktuálně hledá způsob, jak farmářům slíbené dvě miliardy korun doručit. "Podporu formou snížení sociálního pojištění Evropská komise nejspíš nepovolí, proces ale ještě není uzavřen," uvedl.

