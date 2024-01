Starokladrubští bělouši slouží dánskému dvoru 30 let

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Lubomír Havrda / Lubomír Havrda / Wikimedia Commons Bělouši byli v historii znakem exkluzivity, něco výjimečného. I starokladrubský kůň byl kdysi vyšlechtěný pro ceremoniální službu, má majestátní vzhled i pohyb.

Starokladrubští bělouši jsou součástí ceremonií dánského královského dvora 30 let. První šestici koní tam Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem dodal v roce 1994. Zástupci královských stájí hledali vhodné koně po celé Evropě a našli je na Pardubicku, řekl ČTK ředitel hřebčína Jiří Machek. Královskou rodinu nyní čeká velká změna, dnes 14. ledna nastupuje na trůn pětapadesátiletý princ Frederik.

Pořízení nových koní pro dánský dvůr navrhl již zesnulý princ Henrik, manžel odstupující královny Margrethe II. Poprvé přijeli zástupci dánských královských stájí do Kladrub nad Labem v roce 1993, celé šestispřeží pak hřebčín dodal do Dánska v roce 1994.

"Byla to iniciativa prince Henrika. Koně, kteří byli tehdy ve stájích, už dosloužili, byli starší. Potřebovali obměnit koně. Henrik se rozhodl, že by bylo dobré, kdyby to byli bělouši, v historii byl bílý kůň znakem exkluzivity, něco výjimečného. Hledali je po celé Evropě a našli je v Kladrubech nad Labem," řekl Machek.

Starokladrubský kůň byl kdysi vyšlechtěný pro ceremoniální službu, pro dánské potřeby se proto výborně hodil. Má majestátní vzhled i pohyb. "Je to kůň určený pro zapřahání do kočárů. Řadí se mezi nejmohutnější teplokrevná plemena. Je důležité, aby reprezentoval toho, koho veze v kočáře, aby byl krásný, aby byl souladných tvarů, aby měl krásný exteriér, aby měl klidnou povahu, protože pro ceremonie je důležitá spolehlivost," řekl Machek.

Koně odcházejí na dánský dvůr ve čtyřech až pěti letech. Mají za sebou výcvik tahu i pod sedlem, jsou naučení chodit také ve čtyřspřeží. Dánové pak v trénování pokračují. "My jim uděláme širší výběr, protože víme, jaké koně preferují, přijedou se podívat, když jsou koňům třeba tři roky, když jdou do výcviku, a pak je vidí třeba na konci výcviku, když například absolvují výkonnostní zkoušky. V průběhu výběru se jedná o hřebce, oni tam používají valachy, než tam odcestují, koně se ještě vykastrují," řekl Machek.

Za tři dekády si dánský dvůr koupil 32 běloušů. Slouží zhruba do 18 let, pak jdou do výsluhy. Aktuálně jich tam je v královský stájích 14. Naposledy hřebčín předával dánské straně dva koně v roce 2021.

"Jeden z nich byl součástí ceremonie v květnu 2022, kdy spolek příznivců dánských královských stájí předával starokladrubského koně královně. Bylo to k výročí 50 let královny na trůnu. Na slavnosti jsem byl, dostali jsme deset minut na to představit jí hřebčín, připravili jsme krátký dokumentární film. Pak jsme ještě s kolegyní měli možnost krátce posedět s královnou u stolu a chvíli si s ní popovídat," řekl Machek.

Dánská královská rodina je jednou z nejstarobylejších v Evropě. Princ Frederik před několika lety začal přebírat část oficiálních aktivit a připravovat se na roli formální hlavy státu. Královně je 83 let, jeho otec Henrik zemřel v roce 2018 ve věku 83 let.

