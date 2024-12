Aktivisté bojují za prohlášení mostu Červeňák za kulturní památku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Aktivisté chtějí prohlásit most Červeňák v Pardubicích za industriální kulturní památku. Jejich návrh posoudí ministerstvo kultury. Most je v havarijním stavu a je dlouhodobě nepřístupný. Magistrát ho nechává chátrat a zatím nemá konkrétní plán, zjistila ČTK.Dříve vojenský most stojí od roku 1935 v přírodní lokalitě, která kdysi patřila armádě a teď je v městském majetku. Jeho červená barva zanikla a jeho nýtovaná konstrukce je zrezlá. Podle aktivistů most dokumentuje vývoj mostních konstrukcí na přelomu 19. a 20. století a zaslouží si památkovou ochranu.

"Město bohužel péči o most zcela zanedbávalo, i když obec je povinna pečovat o zachování svého majetku a byla úředním kontrolorem mostů po léta opakovaně upozorňována na nutnost oprav," řekl ČTK Jaroslav Svoboda ze spolku Chráníme stromy.

Červeňák je kvůli špatné statice zavřený od roku 2018. Jeho středové pole má podle posudku, který si město loni nechalo zpracovat, nulovou nosnost. "Výpočet prokázal, že zanedbávání oprav a koroze mostu dosáhla takové úrovně, že je most nezpůsobilý provozu a stěží unese sám sebe. Dosavadní posudky stále zbytečně počítají s provozem těžkých vozidel, jejichž provoz byl už před 90 lety na mostě zakázán. Náš spolek navrhoval odlehčení mostu o přibližně 95 tun výměnou těžkého dláždění a betonové mostovky za lehkou dřevěnou pro pěší, čímž by se most stal způsobilým," řekl Svoboda.

Primátor Jan Nadrchal (ANO) ale nedávno uvedl, že most patrně zachránit nepůjde. Město by ale mohlo vypsat architektonickou studii, která by navrhla jednoduchou lávku pro pěší a cyklisty, Červeňák by připomínala, řekl.

Prohlášení mostu za památku není podle náměstkyně primátora Jiřiny Klčové (ANO) šťastné řešení. "Most je v tak špatném stavu, že ve chvíli, kdy se stane jakoukoliv památkou, jeho záchrana bude složitější. A bude tam stát a chátrat. Za mě by bylo jednodušší postavit vedle repliku nebo se pokusit stav mostu zakonzervovat a udělat z toho aspoň lávku pro pěší," řekla ČTK náměstkyně.

Žádostí o prohlášení Červeňáku za památku se památkový ústav v Pardubicích zabývá. "Naše pracoviště se obrátilo v dotčené věci na Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě a požádalo o konzultaci, na jejímž základě bude z naší strany prohlášení za kulturní památku podpořeno. Ministerstvo kultury následně po vyjádření dalších dotčených orgánů, magistrátu a krajského úřadu, rozhodne na základě vlastního posouzení o tom, zda bude most za kulturní památku prohlášen, či nikoli," řekla mluvčí pardubické pobočky Národního památkového úřadu Zuzana Vlasáková.

