Státní dotace podporované energii má i příští rok být 27 miliard korun

Pavel Hanzl 22.9.2020 22:37

To je naprosto neskutečný!!!

"Solární elektrárny obdržely 29,1 miliardy korun, (jen loni)"

"Instalovaný výkon solárních elektráren od roku 2012 v Česku stagnuje nebo roste pozvolna."

Jak je to možný? Němci dotují výrazně méně a mají už z FVE asi 27 TWh (10% spotřeby) ročně, my možná dvacetinu. (2.7%).

Jak je to možné, jak to, že se na to nikdo neptá??



