Státy ohrožené vzestupem moří na klimatickém summitu vyzývají k urychlené akci

Břetislav Machaček 2.11.2021 17:04

Fíhá, to je ale pokrytectví. Tyto ostrovy žijí z turistiky, ta je zcela

zbytnou lidskou činností a u nich pro pouhých pár horních miliónů těch,

kteří toto vše způsobují. Ti tam létají letadly i se zásobami luxusního

zboží, nebo plovoucími hotely poháněnými mazutovými motory a s potravinami

dováženými přes půl zeměkoule. Tak ať jdou příkladem, vykážou turisty a

vrátí se k primitivnímu rybolovu a sběru tropického ovoce pro vlastní

spotřebu bez plantáží s ovocem pro turisty. Jsou stejní jako naši

ekologové topící otočením kohoutku topného média a svítící otočením

vypínače elektřiny bez zpytování svědomí, že je to vše z fosilu a

že se mohou bez toho obejít, jak radí ostatním. Nemám radost ze

změn na planetě, ale vyzývám ke zdrženlivosti při radikalitě těch

utopických cílů. Ono se má vše vyzkoušet v malém a až pak zavádět

masivně. Dvakrát měř a jednou řež a platí to hlavně o větvi na

které momentálně sedíme.

