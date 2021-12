Stavba pavilonu v botanické zahradě Prahy by měla být hotová do konce roku 2022

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanická zahrada Praha Pohled z rozhledny v pražské botanické zahradě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stavba nového pavilonu v jižní části botanické zahrady v pražské Troji by měla být hotová do konce roku 2022. Dvě budovy, v nichž budou multifunkční sál, obchod se suvenýry a zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, staví firma OHLA ŽS. Náklady na stavbu jsou 100 milionů korun, řekl dnes ČTK ředitel pražské botanické zahrady Bohumil Černý.

"Výstavní pavilon v botanické zahradě je aktuálně ve výstavbě. Jsou zatím postavená dolní patra výstavního sálu a zázemí pro zaměstnance. V nejbližší době se počítá s tím, že se budou betonovat stropy a budovat druhé patro. Proti harmonogramu jsme nyní se stavebními pracemi asi o dva až tři týdny napřed, takže předpokládáme, že hotovo bude na konci příštího roku," řekl ředitel zahrady, kterou zřizuje magistrát hlavního města.

Pavilon sestávající z provozní a výstavní budovy, jehož podobu navrhli architekti ze studia AND, bude stát v Nádvorní ulici. Objekty v blízkosti Ornamentální zahrady budou z části prosklené, opláštění pavilonu bude ze sibiřského modřínu. Cílem podle Černého je, aby se výstavní pavilon a provozní objekt v rámci okolních expozic neuplatňovaly příliš výrazně, aby naopak byla stavba pozadím pro vystavovanou flóru.

Ústředním prostorem ve výstavním pavilonu bude multifunkční sál, který je určen pro pořádání výstav, přednášek a vzdělávacích akcí. Sál bude možné rozdělit na dva pomocí odnímatelné stěny, dodala mluvčí zahrady Michaela Bičíková.

Firma OHLA ŽS začala se stavbou nových objektů letos v létě. Stavba by podle smlouvy mezi OHL ŽS, která vyhrála výběrové řízení, a botanickou zahradou měla stát 99,95 milionu korun. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla podle dokumentů k zakázce zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek 95 milionů korun bez DPH.

Vodou z Vltavy se podle náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) rostliny v zahradě budou zalévat od března 2022. Stavebníci podle něj už dokončili stavbu vodovodu. Ten měří 828,5 metru a vede vodu z koryta Vltavy do areálu zahrady. Vodovod stavěla podle dokumentace od firmy PUDIS společnost OHL ŽS. Za stavbu město zaplatilo 23,8 milionu korun, jak vyplývá ze smlouvy mezi magistrátem a stavební firmou ze září 2019. Podle náměstka zalévání vodou z řeky sníží náklady na provoz zahrady, dosud totiž zahradníci zalévali pitnou vodou.

Botanická zahrada v Troji nyní hledá stavební firmu, která postaví most spojující část botanické zahrady okolo skleníku Fata Morgana s ostatními částmi zahrady. Návštěvníci zahrady tak nebudou muset kvůli návštěvě skleníku areál zahrady opouštět, jako to bylo nutné dosud. U tropického skleníku se letos otevřel nový vstup, jehož součástí je mimo jiné restaurace a přednáškový sál. Výstavba vstupu obstarala firma OHL ŽS za zhruba 130 milionů korun. V plánu je i přístavba viničního domku v památkově chráněné vinici svaté Kláry, která je součástí areálu zahrady. Autorem projektu k přístavbě a renovaci viničního domku je podle ředitele Černého architekt Ladislav Lábus. Ten navrhl i podobu vstupu do zahrady na jižní straně areálu pod vinicí. Vchod je otevřený od roku 2020 a stavba stála asi 16 milionů korun.

Botanická zahrada hlavního města byla založena v roce 1969. Celoročně přístupná je od srpna 1992, jde o příspěvkovou organizaci hlavního města. V 90. letech do správy získala vinici sv. Kláry. Před více než 15 lety byl otevřen tropický skleník Fata Morgana.

reklama