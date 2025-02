Středočeská nábytková banka loni přijala 52 tun vybavení, zájem roste

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nábytková banka Středočeského kraje přijala loni, za první rok plného provozu, 52 tun vybavení, z toho 40 tun bylo opětovně využito na podporu nízkopříjmových domácností. Zájem dárců i žadatelů postupně roste. Další rozvoj, například rozšíření ze tří na čtyři výjezdní dny nebo navýšení kapacity skladu, je podmíněn dostatkem peněz na provoz. Největším přispěvatelem banky je Středočeský kraj, zapojují se ale i města. ČTK to řekla předsedkyně spolku Nábytková banka Středočeského kraje Pavla Campodonicová."Zájem je velký a postupně vzrůstá, a to jak ze strany lidí, kteří nábytek potřebují, tak ze strany dárců. Aktuálně jezdíme po celém Středočeském kraji dva až tři dny v týdnu, což se odvíjí podle získaných finančních prostředků, nabídku a poptávku se nám daří pokrývat. V letošním roce se více soustředíme, abychom se dostali do povědomí jednotlivých měst a obcí i zvýšenou propagací, a tak čekáme nárůst," řekla Campodonicová.

Loni banka podpořila 737 lidí a navázala spolupráci s 36 organizacemi, přes které nábytek vydává. "Postupujeme koordinovaně, naší snahou je, aby získaný nábytek nacházel upotřebení v dané lokalitě, například když se ozve dárce z Kladna, hledáme upotřebení tam, případně přidáme nějaké další věci," popsala Campodonicová. Nejvíc potřeba jsou postele, skříně s policemi, stoly a židle, lidé ale mohou darovat i další vybavení pro domácnost jako elektrospotřebiče, kuchyňské vybavení, bytový textil nebo hudební nástroje.

Provoz banky loni podpořil víc než milionem korun Středočeský kraj, přispěla i města Benešov, Říčany a Dobříš, pracovní místa podporuje úřad práce. O podporu hejtmanství usiluje banka i pro letošní rok. "Uvítali bychom také zapojení měst a obcí Středočeského kraje, které tak mohou ušetřit náklady na svoz a likvidaci odpadu," řekla Campodonicová.

Banka zahájila provoz v listopadu 2023. Shromažďování a distribuci věcí vyřizuje po telefonické nebo e-mailové dohodě, nemá sběrný dvůr, pouze sklad v Benešově.

