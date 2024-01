Některým ptákům nepůsobí vysoká hladina cukru v krvi problémy. Zjištění by mohlo pomoci léčbě cukrovky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Mlynařík dlouhoocasý.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Některé druhy ptáků mají přirozeně vysokou hladinu cukru v krvi a nepůsobí jim to problémy. Vyvinuly si přirozenou obranu proti jejím škodlivým účinkům. Ukázala to mezinárodní studie, kterou vedli vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR (AV ČR). Pro člověka i některá zvířata je vysoká hladina cukru v krvi riziková a způsobuje různá onemocnění včetně cukrovky. Nynější studie, jejíž výsledky zveřejnil vědecký časopis Journal of Experimental Biology , by tak mohla inspirovat medicínský výzkum zaměřený na prevenci a léčbu cukrovky.

Glukóza neboli krevní cukr je klíčový zdroj energie v tělech zvířat i lidí, ale její příliš vysoká hladina, takzvaná hyperglykémie, organismu škodí, protože způsobuje onemocnění. Vědci uvádějí, že ptáci mají za normálního stavu mimořádně vysokou hladinu cukru v krvi, průměrně dvakrát až čtyřikrát vyšší než podobně velcí savci. Ve výzkumu se proto snažili vysvětlit, jak se ptáci chrání před škodlivými účinky vysoké hladiny cukru v krvi.

"Abychom odpověděli na otázku, jak se druhy s vysokým obsahem cukru vypořádávají, změřili jsme hladinu cukru, míru oxidačního poškození způsobeného volnými radikály a hladiny antioxidantů v krvi 51 druhů evropských pěvců, včetně rekordmanů s nejvyššími dávkami cukru v krvi, jako jsou králíček ohnivý či mlynařík dlouhoocasý," řekl vedoucí studie Oldřich Tomášek z AV ČR.

Čeští vědci získali data o krevní glukóze od 681 ptáků, oxidační poškození a antioxidanty změřili zahraniční kolegové u dalších 1021 jedinců. Data sbírali devět let. Výsledky výzkumu podporují hypotézu, že druhy ptáků s vysokou hladinou krevního cukru si v evoluci vyvinuly přirozenou obranu proti jejím škodlivým účinkům. Vědci se domnívají, že mechanismy, které ptákům poskytují tuto ochranu, také umožnily evoluci jejich dlouhého života. Už v předchozím výzkumu ukázali, že ptačí druhy s vysokým krevním cukrem mohou být překvapivě dlouhověké a ve srovnání se stejně velkými savci se dožívají vyššího věku.

"Zároveň lze předpokládat, že podobnou přirozenou odolnost vůči poškození si v průběhu evoluce vyvinuly nejen ptáci, ale i dlouhověké druhy savců a jiných obratlovců, které pro svůj životní styl potřebují vysokou hladinu krevního cukru," vysvětlil jeden z koordinátorů studie Tomáš Albrecht. Studie by tak mohla inspirovat medicínský výzkum zaměřený na prevenci a léčbu cukrovky.

reklama