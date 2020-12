Studie: Přechod k elektromobilům pomůže ukončit ropnou éru. Díky Číně

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Sino-German Urbanisation Partnership / Flickr.com Elektromobily jsou klíčovou součástí snah Číny snižovat emise skleníkových plynů a zlepšovat ovzduší v městském prostředí.

Agresivní přechod k elektromobilům vedený Čínou sníží do roku 2030 globální poptávku po ropě o 70 procent a pomůže ukončit éru těžby a využívání ropy. Předpovídá to studie, kterou zveřejnil výzkumný institut Carbon Tracker. Čína by podle institutu díky rostoucí konkurenceschopnosti automobilů na alternativní pohon mohla do deseti let snížit roční náklady na dovoz ropy o více než 80 miliard dolarů (1,8 bilionu Kč).

Výpočty institutu jsou založeny na konzervativním scénáři Mezinárodní agentury pro energii (IEA), který předpokládá, že podíl elektromobilů na celkové prodeji aut v Číně se do roku 2030 vyšplhá na 40 procent. V Indii a dalších rozvíjejících se zemích by měl dosáhnout 20 procent.

Náklady na dovoz ropy k pohonu průměrného automobilu jsou desetkrát vyšší než náklady na solární zařízení nutné k pohonu elektromobilu, tvrdí institut Carbon Tracker. "Je to jednoduchá volba mezi rostoucí závislostí na drahé ropě produkované cizím kartelem a domácí elektřinou z obnovitelných zdrojů, jejíž ceny s postupem času klesají," uvedl hlavní autor studie Kingsmill Bond.

Elektromobily jsou klíčovou součástí snah Číny snižovat emise skleníkových plynů a zlepšovat ovzduší v městském prostředí. Peking zatím nestanovil termín zákazu výroby a prodeje aut s tradičním pohonem, čínský svaz automobilových inženýrů ale v říjnu předpověděl, že podíl aut s alternativním pohonem na celkovém prodeji se do roku 2035 vyšplhá na 50 z nynějších pěti procent.

