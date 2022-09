Samci delfínů vytvářejí celoživotní pouta, pomáhají jim najít partnerky

Anyr 6.9.2022 09:55 Reaguje na Karel Zvářal

Jen škoda, že lidská, zvláště česká, společnost je extrémně rozdělená.

Soupeří spolu celé kontinenty. Na nich státy. Ve státech kraje. V nich okresy. Jednotlivá města. Vesnice. Sousedé. A neznám jedinou rodinu, která by měla vztahy tak v pořádku, jak nás to učí v pohádkách.

To celé je pak okořeněné nesnášenlivostí všeho druhu: stačí, když máš jinou barvu kůže, vyznání, sexuální orientaci, životní filozofii, nebo do guláše přidáváš vopich, a hned je člověk jiný a tím i odsouzený k určitému vyloučení ze společenství netolerantní většiny.

Zvláště tzv. země Slovanů v tomto vynikají.

A aby toho u nás nebylo málo, tak tu máme Zemany, Babiše, Fialy, Pavly, EU, NATO, ANO, Piráty, Grétu, Greendeal... najdeme si tu cokoliv a kohokoliv, hlavně žádnou jednotu, spolupráci a skutečný mír, ale jen ego, sebestřednost, boj a nesnášenlivost.



Taková úvaha pro ty, kteří člověka stále považují za zvíře. Pokud by vědecké teorie totiž měly pravdu, chováme se mnohem lépe. :))

