Studie ukáže, zda lze na Karvinsku uskutečnit projekt Eden se skleníky simulujícími různé klimatické podmínky Aktualizováno Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Eden Silesia je inspirovaný Eden Projectem (na obrázku), který vznikl na území po těžbě kaolinu v anglickém hrabství Cornwall, tedy v prostředí podobném současnému Karvinsku. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Během půl roku vznikne studie proveditelnosti, která ukáže, zda lze na Karvinsku uskutečnit projekt Eden Silesia za asi tři miliardy korun. Jde o velkokapacitní skleníky simulující různé klimatické podmínky, které budou fungovat jako vzdělávací a vědeckovýzkumný park a zároveň turistická atrakce. Pokud se Eden začne stavět, hotov by měl být do roku 2027. Novinářům to v Karviné řekli zástupci britského Eden Projectu International, Moravskoslezského kraje a Slezské univerzity, která bude nositelem projektu. Eden Silesia je inspirovaný Eden Projectem, který vznikl na území po těžbě kaolinu v anglickém hrabství Cornwall, tedy v prostředí podobném současnému Karvinsku. Stalo se tam z něj turisticky atraktivní místo s obrovskými přínosy pro místní ekonomiku. Podobné ambice jsou i na Karvinsku, v okrese s nejvyšší nezaměstnaností v Česku, kterému má projekt pomoci s transformací po končícím hornictví. "Nedělám si iluze, že tam bude zaměstnáno 5000 lidí, určitě to nezvrátí to, že na Karvinsku je největší nezaměstnanost. Ale revoluce v Karviné nebude, budou to vždycky evoluce a může to být jeden střípek z evolučního procesu," řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS). Autoři anglického projektu už potvrdili spolupráci. Krajské zastupitelstvo bude příští týden schvalovat memorandum o spolupráci mezi krajem, městem a univerzitou. "Pro každý z těch subjektů samostatně by to bylo příliš velké sousto, ale dohromady to zvládnout jde. Zároveň zastupitelstvo snad rozhodne o dvacetimilionové dotaci na pořízení studie proveditelnosti," řekl Unucka. Eden Silesia má vzniknout na pozemcích po bývalém Dole Barbora nedaleko známého šikmého kostela svatého Petra z Alkantary. Původně se tam zvažoval vznik průmyslové zóny, tato varianta už podle Unucky padla. "Kraj pomůže městu Karviná s koupí pozemků od Asentalu. Celkově pozemky stojí přes 120 milionů korun. Kraj říká, že pokud to bude sloužit Edenu, bude se na tom podílet polovinou. Pozemky samozřejmě potom půjdou započíst do ceny projektu," řekl Unucka. Projekt by měl být téměř celý financován evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. "Předpokládáme, že by to mohlo stát kolem tří miliard korun. Ve studii budeme řešit, co z toho je věda a výzkum, co z toho je komerce, co z toho můžeme zaplatit, co nemůžeme zaplatit, ale zcela jistě budeme hledat komerčního partnera. Zcela jistě nebude univerzita ani město stavět hotel, hospodu a podobně, na to bude komerční partner," řekl Unucka. Náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk (ČSSD) řekl, že očekává, že projekt pomůže pozvednout ekonomiku, ale i image města, celého Karvinska i kraje. "Přinese to spoustu příležitosti pro mladé lidi, pro vzdělané lidi," řekl. Město bude chystat infrastrukturu i autobusové napojení území. "Připravujeme také cyklostezky, které by měly propojovat Karvinou s Edenem," řekl Raszyk. Prorektor Slezské univerzity Tomáš Gongol řekl, že škola připravuje celkovou koncepci a vytváří tým lidí, kteří na projektu budou pracovat. "Projekt koncipujeme jako vzdělávací a vědeckovýzkumný park, jako takovou živou laboratoř, kam chceme také pozvat veřejnost, aby se mohla dívat doslova pod ruky vědcům a studentům, když tam cokoli budou tvořit," řekl Gongol. Projekty Eden vznikají po celém světě. Ve střední Evropě by ale ten karvinský měl být jediným. "Nejbližší od nás by mohl být někde v Řecku," řekl prorektor. Dva z biomů Edenu by podle něj mohly být zaměřeny na tropický deštný prales. "Jeden z biomů by mohl být zaměřený jako vyloženě pěstební skleník, na nové způsoby pěstování a čtvrtý by byl novou součástí Slezské univerzity zaměřenou na udržitelný rozvoj," řekl Gongol. Skleníky by mohly vytápět důlní plyny. Univerzita chce také vytvořit ústav nebo fakultu udržitelného rozvoje. "Udržitelný rozvoj má tři pilíře - ekonomický, enviromentální a sociální, na kterých můžeme vytvářet nové studijní programy a zaměření vědeckovýzkumné činnosti. Chceme to směřovat k enviromentálním studiím, k udržitelnému rozvoji, k cirkulární ekonomice," řekl prorektor. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Turisté nemohou kvůli hnízdění ptáků do některých míst na severu Čech Naučná Blatská stezka na Táborsku bude o půl kilometru delší V Podyjí loni znovu přibyli turisté, nejvíce na Šobesu

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.