Svaz: Rybáři loni ulovili pro vlastní spotřebu o 41 000 ryb méně než předloni

Čeští ulovili v loňském roce pro vlastní spotřebu přes 1,5 milionu ryb o celkové hmotnosti 2,4 milionu kilogramů. Proti roku 2022 se úlovky snížily o 41 894 kusů a o 97 442 kilogramů. ČTK to řekl mluvčí Českého rybářského svazu (ČRS) Lukáš Mareš. Pokles odůvodnil vyšším počtem rybožravých predátorů, jako jsou například vydry či volavky, které loví mladé ryby. Dalšími důvody podle něj byly také zdražení členského příspěvku, nižší prodeje povolenek a menší počet dospělých členů rybářského svazu. Roste naopak počet členů svazu v kategorii dětí a mládeže, přibylo jich celkem 1160.Stejně jako předchozí roky byl i v roce 2023 nejvíce lovenou rybou kapr, podle statistik ČRS ulovili čeští rybáři 783 957 kusů, což je v meziročním srovnání o necelých 40 000 kaprů méně. V porovnání s rokem 2013 poklesl počet ulovených kaprů zhruba o 230 000. Druhou nejčastěji lovenou rybou byl loni candát a na třetím místě je pstruh duhový. Český rybářský svaz hospodařil v roce 2023 v 1370 rybářských revírech o rozloze necelých 35 000 hektarů.

Pro lovení ryb na území Česka je nutné mít rybářský lístek a povolenku. Lístek stojí od 100 do 1000 korun, podle doby, na kterou ho úřad vydá. Za roční celosvazovou mimopstruhovou povolenku letos dospělí rybáří zaplatí 3150 korun, loni to bylo 2950. Několik tisíc si za povolenku připlatí rybáři, kteří nejsou členy svazu. Pstruhová povolenka je dražší, před rokem vyšla na 3150, letos je to o 200 korun více. O stejnou částku loni vzrostla oproti roku 2022 také cena členského příspěvku, pro dospělé stojí 700 korun, pro mládež se zdražila z 200 na 300 korun a pro děti ze 100 na 150 korun.

"Rostly náklady nejen na nákup násad ryb, ale také náklady na energie, pohonné hmoty, nájmy za vodní plochy a mnohé další. V důsledku toho schválil sněm ČRS od roku 2023 zvýšení členského příspěvku. Toto navýšení přispělo pozitivně k zachování a rozvoji všech stávajících výhodných podmínek rybolovu," uvedl Mareš.

I z důvodu zdražení eviduje svaz za loňský rok o 7333 méně prodaných povolenek, celkem to bylo 241 837 všech druhů povolenek. Podle Mareše to souvisí i s poklesem počtu dospělých členů svazu o 3827 na 223 444 rybářů nad 18 let. V dětské kategorii naopak svaz zaznamenal nárůst členů o 802 na 30 428 rybářů do 15 let věku. Mírně se navýšila i mládežnická kategorie.

Mareš uvedl, že za nárůstem mladých rybářů mezi členy je jejich dlouholetá podpora svazem. Vede například přes 600 rybářských kroužků a zařizuje téměř 100 letních rybářských táborů. Rybářský svaz také osmým rokem poskytuje novým členům ve věku od šesti do 15 let první povolenku zdarma.

Jednou z hlavních činností svazu je mimo jiné zarybňování revírů. Loni vysadil více než 15,5 milionů ryb o hmotnosti 3224 tun a hodnotě přes 280 milionů korun. Hodnota vysazených ryb tak oproti roku 2022 stoupla o necelých 23 milionů korun. Mareš uvedl, že se svaz při vysazování zaměřuje i na nedostatkové druhy ryb, aby zachoval biodiverzitu v rybnících a řekách. Jedná se například o parmu, hrouzka nebo lososovité ryby. Velkou část nově vysazených ryb ale likvidují takzvaní rybožraví predátoři, což je například vydra, volavka nebo kormorán, řekl Mareš.

