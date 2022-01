Svaz: Vláda by se měla zaměřit na potřebu restartu rozvoje obnovitelných zdrojů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | asharkyu / Shutterstock.com Výkon českých solárních elektráren podle něj narostl od roku 2011 pouze o zhruba 300 megawattů (MW). Pro srovnání v Polsku, které bylo ještě před pár lety spojeno pouze s uhlím, stoupl ze tři megawattů v roce 2011 na téměř 7000 megawattů v roce 2021.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká vláda by se podle Svazu moderní energetiky měla vedle debaty s Evropskou komisí o podmínkách pro nové jaderné reaktory soustředit také na potřebu restartu rozvoje obnovitelných zdrojů. Klíčem pro bezpečné zvládnutí proměny ekonomiky je vyvážený mix bezuhlíkových řešení - právě v přípravě zelené energetiky však Česko během posledních deseti let zaspalo, řekl ČTK programový ředitel svazu Martin Sedlák.

"Česko během posledních deseti let zaspalo právě v přípravě zelené energetiky a pokud máme naši ekonomiku připravit na klimatickou neutralitu, můžeme zpoždění dohnat," uvedl Sedlák. Výkon českých solárních elektráren podle něj narostl od roku 2011 pouze o zhruba 300 megawattů (MW). Pro srovnání v Polsku, které bylo ještě před pár lety spojeno pouze s uhlím, stoupl ze tři megawattů v roce 2011 na téměř 7000 megawattů v roce 2021. "Více fotovoltaiky má i Maďarsko, kde výkon solárních elektráren ke konci roku 2021 překročil výkon 2700 MW," řekl Sedlák.

Nahradit část zemního plynu vodíkem nebo biometanem je podle Svazu moderní energetiky správná cesta, je ovšem otázkou, zda navržené parametry nejsou moc rychlé. Návrh taxonomie, tedy systému podpory ekologických investic, který nyní představila Evropská komise (EK), zařazuje za určitých podmínek jádro a plyn mezi klimaticky šetrné zdroje. Návrh podle svazu zatím počítá s 30 procenty obnovitelných či nízkouhlíkových plynů od roku 2026. Jde o dobrou cestu pro snížení evropské závislosti na ruském plynu, uvedl svaz.

Pro Česko bude podle něj klíčový celý balíček aktualizovaných a nových směrnic na podporu rozvoje moderní energetiky v EU, který se označuje Fit for 55 a má za cíl dosažení celoevropského cíle snížení emisí o 55 procent do roku 2030. "Opatření, která mohou zajistit potřebné snížení emisí během tohoto desetiletí, jsou primárně obnovitelné zdroje a úspory energie. To jsou také nejdostupnější řešení pro Česko. Vedle splnění emisních cílů mohou navíc přispět k oživení české ekonomiky a vytvoření nových pracovních míst," řekl Sedlák.

Jen rozvoj obnovitelných zdrojů může podle něj vést ke zvýšení HDP o sedm procent do roku 2030. Právě proto by se měla vláda Petra Fialy (ODS) soustředit nejen na diskuzi o nových reaktorech, ale také na oblast zelené energetiky, dodal Sedlák.

reklama