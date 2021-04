Svazek obcí Horažďovicka vymyslel projekt na využití popela na posyp silnic. Chybí jen peníze

Foto | Pablo Martinez / Pablo Martinez / Unsplash Popeloviny na malé vesnici tvoří podle Vachušky velký podíl odpadu, 60 až 70 kilogramů na obyvatele za rok.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko (DSO) vymyslel projekt na využití popela z domácností. Vyrábělo by se z něj kamenivo na posyp silnic a chodníků v zimě. Projekt je zaměřený zejména na vesnice, jejichž obyvatelé budou v příštích letech dál topit uhlím. Tím, že popel nebude plnit nádoby na komunální odpad, ušetří zhruba polovinu nákladů na svoz a likvidaci. ČTK to řekl manažer DSO Václav Vachuška.

"Je to super projekt, ale bohužel už rok na něj sháníme peníze. Na tyto věci není nikdo připravený," uvedl. DSO už to vyzkoušel v jedné obci a má celý proces odděleného sběru popele přesně zdokumentovaný. Popeloviny na malé vesnici tvoří podle Vachušky velký podíl odpadu, 60 až 70 kilogramů na obyvatele za rok. Snižování produkce odpadu je podle něj jednak závazkem ČR k EU (většinu vytřídit a recyklovat), ale hlavně k dalším generacím. Závazky se neplní například vinou faktu, že čím víc se třídí, tím je systém dražší.

"Svozová firma popelnici z vesnice naloží, vysype do popelářského kuka vozu, a protože se jim to zdá zřejmě ještě málo spálené, tak to odvezou do spalovny v Chotíkově a tam popel spolu s ostatním odpadem přepálí ještě jednou," řekl Vachuška. Podle něj je daleko výhodnější popel vytřídit zvlášť, lidé ho nasypou do speciálních nádob, stejně jako separují papír, plasty a sklo. "Pak přijede nějaké mobilní zařízení, které z toho udělá kamenivo a v zimě se tím posypou silnice a chodníky," uvedl Vachuška. Obce budou díky tomu produkovat místo 120 kilogramů komunálního odpadu na obyvatele za rok přibližně polovinu. "A to je tak nízká hranice, že by se ocitly v Guinnessově knize rekordů," řekl.

DSO oslovil různé svazky obcí v ČR. Už dnes by jich do projektu šlo zhruba deset s celkem zhruba 300 000 obyvateli. "Máme všechno ekonomicky spočítané, ale nikdo nemá tolik peněz, abychom to mohli rozjet jako komerční firma," řekl Vachuška. Přesný popis mobilního zařízení, který si DSO chrání jako své know-how, odmítl popsat. "Je schopné popel dvoufázově přepracovat. Smysl je ten, že se z obce nic nevyveze, šetří to náklady, za komunální odpad by obcím klesly na polovinu. Máme to už v polotovarech hotové a funguje to," dodal.

Problémem ale podle Vachušky je, že se svazkům zatím nedaří obstarat si na projekt dotaci. "Už rok se o tom bavím s ministerstvem životního prostředí a různými dalšími institucemi," dodal.

Pro obce bylo dosud nejlevnější skládkování komunálního odpadu. Od letošního ledna jim ale zdražilo z 500 na 800 korun za tunu. A cena dále poroste až na 1850 Kč/t v roce 2029 a o rok později bude zakázáno úplně.

reklama