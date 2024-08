Švédský plavec vzdal kvůli kvalitě vody páteční olympijský závod v Seině

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Švédský dálkový plavec Victor Johansson se vzdal účasti v pátečním olympijském závodě na 10 km v Seině a vysvětlil to obavami ze znečištěné vody a strachem o své zdraví. Deníku Dagens Nyheter řekl, že má informace o tom, že po závodech v triatlonu, při nichž se plavalo rovněž v řece protékající Paříží, někteří sportovci onemocněli. Nikoho ale nejmenoval.Švédská média uvedla, že několik dní po závodě měla zdravotní a žaludeční potíže triatlonistka Tilda Manssonová, tým ale nepotvrdil souvislost s plaváním ve znečištěné řece. Podobný případ se objevil i v belgickém týmu.

"Je kolem toho spousta informací, ale co víme jistě, že tu lidé onemocněli. Takže i když koncentrace (bakterie E.coli) klesla, zdá se, že není dobré startovat," citoval list pětadvacetiletého Johanssona. "Triatlonisti byli ve vodě zhruba 20 minut, a i když to bylo tak krátce, někteří onemocněli. My budeme v té vodě dvě hodiny," dodal někdejší juniorský mistr Evropy v závodě na 800 metrů. Odhadl, že během závodu může spolykat až půl litru vody.

Rozhodnutí konzultoval s lékařským týmem švédské výpravy a jeho člen Lykke Tamm ho podpořil. "Po pečlivém zvážení všech okolností ve vztahu k Victorovi moje doporučení zní, aby neplaval v Seině za současných podmínek. Zdraví je nejdůležitější," řekl Tamm.

Míra znečištění vody v Seině je dlouhodobě tématem pařížských her, přestože organizátoři do zlepšení situace investovali 1,4 miliardy eur (35,6 miliardy korun).

Minulý týden byly kvůli vysokému množství bakterií po deštích zrušeny plavecké tréninky triatlonistů a závod mužů byl přeložen. Středeční kontrola kvality vody ukázala zlepšení a podle pořadatelů her a mezinárodní plavecké federace World Aquatics nepřekročila koncentrace enterokoků a bakterií E.coli povolenou hranici. Dálkoví plavci proto mohli absolvovat seznamovací trénink a dnes se uskutečnil závod žen.

reklama