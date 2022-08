Světlo a čisté energie pro Afriku? Místo růstu mohou vést k exploataci lidí a vyšší zadluženosti

Slavomil Vinkler 19.8.2022 07:11 Reaguje na Miroslav Vinkler

Čínské přísloví říká:

Chceš-li nakrmit člověka na 1 den, dej mu chleba. Chceš-li jej nasytit natrvalo, nauč ho pěstovat rýži.

No jo, ale to by musel chtít.



