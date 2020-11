Telavivské pláže pokryl odpad vypuštěný z kanalizace do moře Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Paul Souders / Flickr.com "Bylo to 24 hodin ekologického pekla. Ti, kdo byli právě ve vodě, málem omdleli ze zápachu, který ulpěl na těle. Všichni věděli, že bude silně pršet, a nikdo se na to nepřipravil," řekl častý návštěvním pláže. Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Tel Aviv musel zavřít pláže, neboť úřady kvůli vydatnému dešti nechaly vypustit odpadní vody do moře. Hrozilo podle nich zaplavení odpadního sytému. Pláže se pokryly odpadem, olejem a těly uhynulých zvířat, informoval server Ynet. Ministerstvo vnitra oznámilo, že kvůli silnému dešti, který tento týden zasáhl centrální části Izraele, hrozilo přehlcení telavivského odpadního systému. Úřady se tomu rozhodly zabránit a daly povolení vypustit obsah kanalizace do moře. Rozhodnutí znechutilo plavce i surfaře. "Úřady to nepřipravily, nerozmístily do vyústění kanalizace filtry a nechaly obsah volně vypustit do moře," řekl častý návštěvník pláže Meir. Podle něj se do vody dostal odpad, který byl v kanalizaci usazen za celé léto. "Bylo to 24 hodin ekologického pekla. Ti, kdo byli právě ve vodě, málem omdleli ze zápachu, který ulpěl na těle. Všichni věděli, že bude silně pršet, a nikdo se na to nepřipravil," řekl Meir. Nespokojený byl i surfař jménem Adam. "Moře je teď tmavé a páchne. Nikdo do vody nejde, škodí to plavcům, surfařům i zvířatům. Je to kriminální chování k životnímu prostředí," prohlásil. Vedení čističky na telavivském předměstí Guš Dan sdělilo, že jde o standardní postup, který se čas od času opakuje, a že k vypuštění získalo potřebná povolení platná pro případy špatného počasí. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.