Témata MŽP pro předsednictví budou adaptační opatření i světelné znečištění

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP Budova ministerstva životního prostředí v Praze.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Podpora posunu ve vyjednávání o klimaticko-energetickém balíčku Fit for 55, adaptace na změnu klimatu, ochrana biodiverzity, oběhové hospodářství či světelné znečištění budou hlavní témata ministerstva životního prostředí (MŽP) při nadcházejícím českém předsednictví EU. České předsednictví začne 1. července.

Náměstek ministryně životního prostředí Jan Dusík řekl, že v případě klimaticko-energetického balíčku Fit for 55 je cílem podpořit vyjednávání a nalézt průsečík mezi postoji Rady Evropské unie a Evropského parlamentu, aby mohla legislativa vstoupit v platnost co nejdříve. Dusík je jedním ze zmocněnců za Česko pro jednání o životním prostředí během předsednictví.

Klimaticko-energetický balíček Fit for 55 Evropská komise představila loni v létě. Opatření vyplývající z 13 legislativních návrhů by měla pomoci EU dosáhnout 55procentního snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 proti roku 1990 a uhlíkové neutrality do roku 2050. Fit for 55 navrhuje mimo jiné změnu systému obchodování s emisními povolenkami, uhlíkové vyrovnání na hranicích či změny ve využívání půdy a v lesnictví. Zahrnuje i podpůrná opatření, například vznik sociálního fondu či navýšení modernizačního a inovačního fondu.

K dalšímu hlavnímu tématu MŽP, adaptaci na změnu klimatu a ochraně biodiverzity, Dusík řekl, že v Radě pro životní prostředí, jejíž neformální jednání v Praze bude 13. a 14. července, se bude řešit například problém odlesňování a nastavení pravidel udržitelného využívání lesních produktů. Na červencovém zasedání rady se bude jednat i o ochraně a obnově půdy.

Dusík také uvedl, že zástupci MŽP se budou v následujících měsících snažit o podporu oběhového hospodářství s důrazem na maximální snížení znečištění. Dalším tématem je podle náměstka světelné znečištění. Podotkl, že cílem je jednat o možnostech regulace světelného znečištění, které má negativní dopad na lidské zdraví i životní prostředí.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) pak uvedla, že se resort bude tematicky věnovat i dopadům války na Ukrajině na životní prostředí. Zmínila například seminář, který je naplánován na konec června.

reklama