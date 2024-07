Tetřevů na Šumavě přibývá. Výzkumníci jich napočítali o 250 víc než před 6 lety

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Populace tetřeva hlušce na území národních parků Šumava a Bavorský les se významně zvětšila. Podle výsledků monitoringu, který na svých územích prováděly oba národní parky na přelomu let 2022 a 2023, jich tehdy výzkumníci v napočítali 867. Je to o 250 zvířat více než v měření o šest let dříve, sdělil mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák."Výsledky monitoringu tetřeva hlušce, který se konal na přelomu roku 2022 a 2023, jsme obdrželi minulý týden a velmi pozitivně nás překvapily. Populace oproti poslednímu měření velmi narostla, momentálně je v obou národních parcích přibližně 867 jedinců," řekla včera novinářům na hraničním přechodu Bučina ředitelka Správy NP Bavorský les Ursula Schusterová. Podle ní je při tomto vývoji populace zajištěno jejich dlouhodobé přežití na území obou národních parků.

Zásluhu na rozšiřování populace tetřeva má podle ochránců zásadní rozšíření klidového území bez lidských zásahů. V roce 2017 bylo v obou národních parcích bez lesnického hospodaření 31 000 hektarů, do roku 2023 se plocha zvětšila na 47 000 hektarů.

"Ochrana tetřeva za posledních 30 let byla a je zdrojem mnoha sporů. Takový nárůst populace tetřeva nám říká, že opatření děláme správně," uvedl ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. Tetřeva podle něj nejvíce omezují lesnická činnost a vysoká návštěvnost.

"Neplánujeme omezovat vstup na další místa, klíčová jsou pro nás jádrová území populace tetřeva. Chci poděkovat všem návštěvníkům Šumavy, kteří dodržují nařízení a návštěvu klíčových území si odpustí," řekl Hubený.

Koordinace monitoringu nebyla jednoduchá, podílelo se na něm 60 lidí na obou stranách hranice. "Vzorky trusu se sbírají v zimním období na sněhu a poté se v laboratoři vyhodnocují. Toto měření bylo kvůli nedostatku sněhu obzvlášť složité, jelikož se pohybujeme především na sněžnicích," řekl vedoucí oddělení monitoringu lesa NP Šumava Jaroslav Červenka.

Odborníci jsou podle něj ze vzorků schopni zjistit kromě celkového počtu i počet samců a samic i jejich pohyb na území. "V předchozím monitoringu jsme například objevili nejdelší vzdálenost mezi stejnými vzorky 36 kilometrů, což nás překvapilo, jelikož se tetřevi běžně pohybují na území o velikosti jednoho až dvou kilometrů čtverečních," uvedl Červenka. Oba parky chtějí ve spolupráci v monitoringu pokračovat a zopakovat podobný výzkum ještě před rokem 2030.

Tetřev hlušec má na Šumavě především v oblasti Březníku, Špičníku, Blatného vrchu a v Podroklaní jedinou životaschopnou populaci ve střední a části západní Evropy. Tetřev je velmi citlivý na rušení po celý rok. Nejvíce ale v zimě, kdy se snaží přežít z minima potravy, na jaře při toku a hnízdění a pak začátkem léta, kdy vyvádí kuřata, jež jsou v drsné šumavské přírodě náchylná na prochladnutí.

