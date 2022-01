Titul alej roku získalo lipové stromořadí křížové cesty v Táboře

Zdroj | Alej roku Alej v Táboře je součástí Křížové cesty, která je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

V 11. ročníku ankety o alej roku zvítězila lipová Klokotská alej v jihočeském Táboře, která je součástí tamní křížové cesty. Druhý největší počet hlasů získala alej jírovců u Malé Klajdovky v Brně, informovala mluvčí pořadatelského sdružení Arnika Kristýna Dušák. O titul alej roku bojovalo od začátku loňského listopadu 93 stromořadí ze všech krajů republiky. V předchozím ročníku ankety soutěžilo 132 alejí, vyhrálo stromořadí stoletých lip u Velkých Opatovic na Blanensku.

Pro vítěznou Klokotskou alej hlasovalo 999 lidí. “Klokotská alej lemuje cestu, která byla založena benediktiny už koncem 17. století, alej zde byla vysázena v roce 1836," uvedla organizátorka soutěže Klára Ondrigová. Alej vede od Klokotského kláštera směrem k Tismenickému údolí. Tvoří ji 94 lip malolistých a tři olše lepkavé.

Na druhém místě skončila alej jírovců u Malé Klajdovky v Brně, která získala 670 hlasů. Na třetím místě je Tyršova lipová alej, která roste v historickém jádru Orlové na Karvinsku. Získala 407 hlasů.

Slavnostní vyhlášení a předání cen by se mělo uskutečnit tradičně v květnu pod korunami vítězné aleje. Nominující Klokotské aleje Jana Hralová na místě převezme hlavní cenu - let balonem. Všech 14 regionálních vítězů obdrží dárkové balíčky, knihy o památných stromech nebo vstupenky do botanických zahrad po celé České republice.

V předchozím ročníku soutěžilo 132 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, pro které hlasovalo téměř 7000 lidí. Vítězná alej roste mezi místní částí Velkých Opatovic Svárov a místní částí Letovic Chlum, lemuje silnici druhé třídy 372. Je dlouhá asi 600 metrů a vysazena byla zřejmě v roce 1920 při celonárodní výsadbě Stromů svobody. Tvoří ji 85 lip. Část jich ale zřejmě půjde k zemi kvůli plánované opravě silnice, která je úzká a nesplňuje bezpečnostní parametry.

