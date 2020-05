Toman: ČR už pesticidů používá málo, k plánům EU mám výhrady

pavel peregrin 28.5.2020 08:39

Ano, spotřeba je zhruba třetinová, pto případné rýpaly jsou to veřejně přístupná data. Co se týká organického zemědělství, klidně, proč ne, pokud zemědělci dostanou za takto vypěstované plodiny zhruba 3x tolik co dnes a zákazník si bude ochoten sáhnout do peněženky podstatně hlouběji.Je to prosté jak Kolumbovo vejce a vše začíná a končí u peněz.

