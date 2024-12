Toyota je v elektromobilitě opatrnější, závod v Kolíně vyrábí jen hybridní model

Foto | Christina Telep / Christina Telep / Unsplash

Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně je zatím jedinou, která v Česku nevyrábí čistě elektrická osobní auta. Jeden ze svých dvou modelů produkuje od roku 2021 také v hybridní verzi. Do konce listopadu jich od té doby sjelo z linek téměř 293 000. Aktuálně tvoří hybridní Yaris zhruba polovinu celkové produkce. Investice do opatření, která souvisela se spuštěním hybridního modelu, společnost nemá k dispozici. Do celkové přestavby závodu před spuštěním výroby modelu Yaris včetně hybridní verze investovala v letech 2019 až 2021 přes čtyři miliardy korun. ČTK to řekl mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.Zda se Kolín stane jediným evropským závodem, kde se budou vyrábět také elektromobily, má Toyota rozhodnout v dalších měsících. Prezident kolínské automobilky Robert Kiml ČTK už dříve řekl, že Kolín je v užším výběru. Současnou podobu Green Deal považuje za "agresivní", masivní přesun do elektromobility podle něj nerespektuje potřeby zákazníka.

"Toyota začala vyrábět první hybridní automobil v roce 1997, v té době neměla Evropská unie Green Deal, ani neuvažovala o karbon neutralizaci, a Toyota se k tomu už hlásila, nicméně vycházela u toho z potřeb zákazníka, který si uvědomuje svoji odpovědnost," uvedl Kiml. Připomněl další možnosti, jak snižovat emise CO2, například auta hybridní a plug-in hybridní, na plyn nebo biopaliva.

Sadu politických iniciativ, které mají vést k dosažení klimatické neutrality v roce 2050, takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu, představila Evropská komise před pěti lety. Výrazně dopadá zejména na automobilový průmysl, EU nyní počítá se zákazem prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Evropským automobilkám hrozí za neplnění emisních limitů u vyráběných osobních a užitkových vozů vysoké sankce. Zájem o elektrické vozy ale v současnosti spíše klesá. Česko a Itálie s podporou dalších zemí vyzvaly Evropskou unii, aby zmírnila sankce, které se mají od příštího roku vůči automobilkám, které neprodávají dost elektromobilů, uplatňovat.

Kolínská automobilka vyrábí vedle hybridního ještě dva modely aut se spalovacími motory, a to Aygo X a Yaris. Letos do konce listopadu vyrobila celkem přes 210 000 aut, modelu Yaris Hybrid bylo téměř 107 000. Jaký objem výroby bude tvořit hybridní model příští rok, zatím podle mluvčího není jasné.

Značka Toyota si podle údajů Svazu dovozců automobilů drží na českém trhu v kategorii aut s hybridním pohonem prvenství, letos do konce října jich prodala 10 168. Celkově trh s hybridními vozy meziročně rostl o 26 procent na 42 270 aut.

