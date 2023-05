Tři státy USA dohodly snížení spotřeby vody, aby omezily vysychání řeky Colorado

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Edna Winti / Flickr Hladina řeky Colorado klesla na nebezpečně nízkou úroveň po více než 20 letech sucha spojeného s klimatickou změnou a rostoucí poptávkou.

Americké státy Kalifornie, Arizona a Nevada dospěly k dohodě o výrazném omezení spotřeby vody z řeky Colorado, vedla je k tomu hrozící krize kvůli dlouhodobému suchu na americkém západě. Informují o tom americká média s tím, že plán ještě musí potvrdit vláda ve Washingtonu. Dohoda by v následujících třech letech snížila spotřebu vody o miliardy metrů krychlových.

Plán je výsledkem mnohaměsíčních vyjednávání, která se týkají i dalších čtyř států a do kterých se loni kvůli přetrvávajícím sporům vložila federální vláda. Washington loni v létě nastolil požadavek, aby strany společně zavedly omezení spotřeby o asi 20 až 40 procent celkového průtoku řeky Colorado. Její hladina klesla na nebezpečně nízkou úroveň po více než 20 letech sucha spojeného s klimatickou změnou a rostoucí poptávkou.

Podrobnosti o novém plánu nebyly podle agentury AP ihned k dispozici a není tak jasné, zda byl zmíněný požadavek naplněn. Účastníci jednání souhlasili s dodatečným snížením spotřeby o skoro čtyři miliardy metrů krychlových do konce roku 2026. Podle listu The New York Times (NYT) ohlášená výše úspor odpovídá asi 13 procentům celkové spotřeby na dolním toku Colorada, přičemž dohoda navazuje na dřívější omezení.

Ve snaze zabránit kolapsu v povodí západoamerické řeky se regionální vlády odhodlaly k agresivním opatřením, která budou pravděpodobně vyžadovat restrikce na užívání vody v zemědělství, ale i v domácnostech. Na konci roku 2026 by tato trojice států společně s Coloradem, Novým Mexikem, Utahem a Wyomingem mohla čelit "hlubšímu zúčtování" v případě dalšího zhoršování situace.

Řeka Colorado zásobuje vodou 40 milionů lidí v sedmi státech USA a v Mexiku a vodní elektrárny u dvou přehrad Lake Mead a Lake Powell dodávají elektřinu milionům domácností a podniků. V posledních letech však dodávky vody i elektřiny ohrožuje pokles průtoku, při němž se hladina přehrad dostala na rekordně nízké hodnoty. Letošní rok ovšem přinesl jistou úlevu poté, co americký západ zažil zimu s mimořádně silnými srážkami.

