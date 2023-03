Třídění kuchyňského odpadu se v Novém Jičíně osvědčilo, nádob přibude

Foto | Ben_Kerckx / Ben_Kerckx / Unsplash Eva Rusková z městského odboru životního prostředí uvedla, že do nádob je možné ukládat nejen nesnědené potraviny, ale i odřezky z ovoce, zeleniny a další rostlinné i živočišné zbytky. Odpad se sváží do bioplynové stanice v Rapotíně.

Třídění biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu se v Novém Jičíně osvědčilo. Po skončení ročního pilotního projektu proto nyní město zvyšuje počet nádob na gastroodpad z 40 na 60. Na městských internetových stránkách to oznámila mluvčí novojičínské radnice Radka Cahlíková.

Nádoby o objemu 120 litrů se svážejí jednou týdně. Za rok do nich lidé vytřídili přes 57 tun potravinového odpadu. Nyní přibylo sedm nových stanovišť a na 13 místech s hustou zástavbou, kde se jedna nádoba ukázala jako nedostačující, přibudou další nádoby.

Místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení) uvedl, že objem vytříděného gastroodpadu se proti začátku dvaapůlkrát zvýšil. "Považujeme to za dobrý výsledek, jsme na předních příčkách mezi městy," řekl.

Eva Rusková z městského odboru životního prostředí uvedla, že do nádob je možné ukládat nejen nesnědené potraviny, ale i odřezky z ovoce, zeleniny a další rostlinné i živočišné zbytky. Odpad se sváží do bioplynové stanice v Rapotíně, kde se zpracovává na elektrickou energii, teplo a plyn. Zbytkový odpad se vrací do půdy jako hnojivo.

"Protože odpad končí v bioplynové stanici, kde jsou schopni si poradit i s obaly, které nejsou kompostovatelné, vyhazované potraviny mohou být i v igelitových sáčcích a plastových obalech," uvedla Cahlíková. Prošlé potraviny se mohou vyhazovat i v papírových nebo plechových obalech, do nádob se nesmí vhazovat jen skleněné obaly.

