Trump chce uvolnit ekologické regulace, aby ulehčil velké stavby

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera představila návrh změn v zákoně o ochraně životního prostředí, které by měly zrychlit a ulehčit schvalování velkých infrastrukturních projektů jako jsou stavby ropovodů, plynovodů, silnic nebo otevírání nových dolů.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera představila návrh změn v zákoně o ochraně životního prostředí, které by měly zrychlit a ulehčit schvalování velkých infrastrukturních projektů jako jsou stavby ropovodů, plynovodů, silnic nebo otevírání nových dolů. Podle agentury AP je to první takto významná změna pravidel za posledních 40 let. Mírnější posuzování vlivu staveb na životní prostředí kritizují ekologové, podle nichž budou mít velcí investoři jednodušší cestu k prosazení kontroverzních projektů.

Prezident Trump změny zdůvodňuje nutností urychlit schvalování velkých staveb, omezit byrokracii a podpořit průmysl. Největší novinkou má být to, že detailní posuzování vlivu na životní prostředí bude povinné pouze pro projekty financované ze státní kasy. Pro stavby, které budou platit soukromí investoři, mají platit mnohem mírnější standardy.

Ministr vnitra David Bernhardt novinářům řekl, že Trump touto změnou výrazně sníží administrativní zátěž úřadů, a urychlí tak jejich rozhodování. Demokratičtí zákonodárci a ekologičtí aktivisté ale namítají, že nová pravidla budou znamenat to, že znečišťovatelé dostanou možnost vyhnout se veřejnému dohledu a že místní komunity z velké části ztratí možnost bránit se nechtěným či škodlivým stavbám.

