Tuzemské firmy odmítají nový plán Evropské komise na snížení emisí CO2

Břetislav Machaček 16.9.2020 18:50 Reaguje na Katka Pazderů

Co s tím můžeme dělat? Odejít z toho spolku potřeštěnců, kteří jsou

schopni z Evropy udělat migranty přelidněnou periferii světa s

drahou a nestálou energetikou založenou na dovozech plynu. Asi to

je záměr a někteří aktivisté mu stále tleskají. Pokud padne kvůli

energetice průmysl, tak nám sice zbude dobrý pocit z nulové uhlíkové

stopy, ale jinak zbudou prázdné peněženky a závislost na cizích

zdrojích energie. Takhle to uspěchat je hloupost bez adekvátní

náhrady. To uhlí není pouze výroba elektřiny, ale i hutnictví, chemie, vytápění domácností i celých sídlišť. Jako náhrada bude

asi dovážený plyn a u něho stoupne rapidně kvůli zájmu cena.

Mnozí, když přijdou ve zkrachovalém průmyslu o práci, se asi

z té nulové uhlíkové stopy těšit nebudou.

