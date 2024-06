Týden pro klima nabídne environmentální výstavy, přednášky i výměnu knih

Foto | Elena Mozhvilo / Elena Mozhvilo / Unsplash

Přednášky například na téma tornád v měnícím se klimatu nebo o odpadech, promítání dokumentů, výměny knih a výstavy s environmentální tematikou nabídne pátý ročník akce Týden pro klima. Cílem je rozvinout debatu o klimatické krizi a jejích dopadech na planetu a společnost. Program dnes představila Ekumenická akademie společně s Klimatickou koalicí, které Týden pro klima zaštiťují. Akce začala dnes a potrvá do 9. června v několika městech a obcích po celé zemi."Zažíváme letní vedra na jaře. Podle zprávy programu Copernicus byl rok 2023 nejteplejším rokem za posledních 100 000 let. Většinu české politické reprezentace klimatický rozvrat nezajímá, někteří ho dokonce popírají. Jak ukázal průzkum České klima 2021, Češi a Češky cítí v souvislosti s klimatickou změnou povětšinou bezmoc, smutek a strach. Týden pro klima lidem umožňuje, aby své emoce přetavili do akcí, které tematizují urgenci klimatické krize či možnosti spravedlivé transformace," řekl Maroš Prčina z Ekumenické akademie.

Přednášky se dále zaměří například na problematiku pěstování palmy olejné či na to, jaké ekologické dopady má pěstování kávy. V některých městech se bude promítat dokumentární snímek Jiříkovo vidění, který přináší příběh otce a dcery a jejich ambiciózního snu jednou provždy pomoct klimatu. Promítat se bude také dokument Generace změny o řešení lokálních klimatických problémů napříč Evropou.

V Brně se například ve středu 5. června chystá akce s názvem Zašívárna, kde mohou lidé opravovat oblečení háčkováním nebo vyšíváním, což pomáhá k udržitelnějšímu vztahu k oblečení. V Plzni ve čtvrtek 6. června mohou zájemci zhlédnout dokument Slepice, virus a my o realitě života slepic ve velkochovech a souvislostech živočišné výroby s klimatickou krizí. Akce zapojené do Týdnu pro klima se uskuteční i v dalších městech, například v Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Ostravě, Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Některé dny program vybízí k cestě do práce bez aut. Kompletní program je uveřejněný na webových stránkách.

Organizátoři také poukázali na fakt, že se akce uskuteční v týdnu, kdy jsou volby do Evropského parlamentu o víkendu 7. a 8. června. Ty podle nich představují jeden ze zásadních systémových nástrojů, kterými lze změnu klimatu ovlivnit. Systémové změny jsou tématem letošního ročníku Týdne pro klima, podtématem je pohled na to, jak mladí lidé vnímají klimatickou změnu. Letošní ročník je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Týden pro klima je otevřená platforma, do které se může s vlastní akcí zapojit každý. Pořadateli jednotlivých akcí bývají jednotlivci, skupiny lidí, místní spolky, instituce veřejné sféry, města, knihovny a další.

