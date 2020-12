Tým, který odhalil obchod s tygry, v inspekci končí. Odborníci přechází na Univerzitu Karlovu

Josef BIS 28.12.2020 10:50

Dobrý den, a já se ptám. Proč tedy odchází ten expertní tým? Není to náhodou proto, že třeba!!!!!!! Byl porušován zákon, že se někteří lidé pasovali na všemocné, že oni sami a měrou vrchovatou svojí iniciativou zničili zadržený materiál,podle zákona se nepostarali o zadržené rostliny a další komodity, je toho hodně co zřejmě nebylo v souladu se zákonem a bylo porušeno inspekcí a čekám, že třeba nezávislý soud řekne Bylo to snad v souladu se zákonem o čemž pochybuji ale jedině soud může odpovědět. A mlžit jako u Bečvy, jako o tom kdo snědl tygry, zadržené rostliny skončily kde, činnost expertního týmu je třeba prošetřit a ukázat. Házet ale kamenem a čekat, jestli se husa ozve??????? Expertní tým se asi oblékl do brnění a vzal si i helmu na hlavu. A to opravdu asi nebylo cílem změny vedení v Čižipu. Vlk se nažral ale koza zůstala celá.

