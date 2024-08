Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Dan Keck / Flickr.com Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

U Dačic na Jindřichohradecku na Moravské Dyji uhynuly stovky ryb. Zřejmě je otrávily splašky, které se do vody dostaly. Ryby uhynuly především na dvou až třech kilometrech řeky, v nižších pasážích toku už není úhyn výrazný. ČTK to dnes řekli Lukáš Skořepa z odboru životního prostředí dačického městského úřadu a jednatel místní organizace rybářského svazu Dačice Lukáš Polena. Rybáři a hasiči se snaží vodu čeřit."Věc je ve vyšetřování, spolupracujeme na ní mimo jiné s odborem životního prostředí dačického městského úřadu. Zřejmě se do řeky dostala splašková voda," uvedl Polena. Dodal, že zasažený je úsek Moravské Dyje od obce Hradišťko po proudu. V řece nejvíc žijí plotice, cejni, candáti, štiky a někde i kapři.

Skořepa uvedl, že místo, kde byla koncentrace nákazy nejvyšší, se nachází nedaleko čistírny odpadních vod pro Dačice. "Ale nemůžeme zatím přesně určit, odkud se látky do řeky dostaly. Klidně je tam mohl někdo vylít," řekl Skořepa. Dodal, že v zasažených místech voda zápachem připomínala kanalizaci. Tím, jak nakažená voda teče proudem, se koncentrace škodlivých látek ředí. Pomáhají tomu i přítoky, které se do Moravské Dyje vlévají. Skořepa uvedl, že počty uhynulých ryb by už neměly nijak výrazně narůstat.

"Snažíme se s pomocí hasičů vodu čeřit. Ale nelze vytvořit nějakou bariéru, která by šíření zabránila, jako se to dělá například v případě olejových skvrn," uvedl. Polena dodal, že na některých zasažených místech je však voda v Moravské Dyji odlišně zbarvená. Havárie způsobuje, že ve vodě je méně kyslíku, a proto ryby hynou.

Největší dosavadní havárie na řece v České republice se stala před čtyřmi roky na Bečvě, kdy tam v září 2020 uhynulo přes 39 tun ryb. Havárii podle rozhodnutí vsetínského okresního soudu způsobila rožnovská společnost Energoaqua. Trest ale firmě neuložil. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná.

reklama