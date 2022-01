U Olšan u Prostějova byl nalezen mrtvý vlk, zřejmě ho srazilo auto

Lukáš Kašpárek 20.1.2022 11:51

Je naprosto nezodpovědné, že kolem všech rychlostních silnic a dálnic nejsou ploty. Ty by měly být navedené do propustek a také chybí síť biokoridorů a ekoduktů, přes které zvířata mohou bezpečně migrovat.



Nejde přitom vůbec jen o vzácné druhy jako je vlk. Mimo jiné ohrožené druhy jde i o to, že tím úplně zbytečně dochází ke škodám na vozidlech a někdy i zranění/smrti cestujících. Navíc pak vše musí platit pojišťovny, vyjíždět hasiči, záchranky a policie a ještě jako bonus dojde k totálním zácpám na těchto komunikacích. Přitom by stačilo "tak málo", aby se nic z tohoto nedělo.



Nechuť dělat smysluplná opatření a žít zodpovědně vládne ČR. Hloupé a smutné zároveň.

