Úbytek sladkovodních ryb je alarmující, varuje nová zpráva

Jiří Daneš 23.2.2021 13:14 Reaguje na Václav John

To mně podstatně více vadí vymizení střevlí, ouklejek, hrouzků, mnřenek, vranek a dalších v místech, která byla za mého dětství a mládí sice nechráněná, ba i přímo znečišťována (údajně) za zlolajného komunistického režimu, a při tom nyní, kdy je v každé Horní-Dolní čistička odpadních vod, ty shora uvedené malé rybky, prakticky vymizely. Že by voda byla na ně dnes až příliš čistá? Nebo je to spíše používáním všech těch moderních vymožeností (určitě ekologických) do praček i myček nádobí, na něž je všude plno reklam? Nebo se to jen tak prostě stalo, díky přísné ochraně jiných chráněných živočichů?

