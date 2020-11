Navzdory snaze o ochranu přírody se její stav v EU nezlepšuje

Miroslav Vinkler 2.11.2020 06:20

Protože ochrana přírody negeneruje finanční zisk , dostala se v EU na okraj politicko - úřednického zájmu. Nejde si na tom namastit kapsu na rozdíl od OZE , které naopak požívají nejvyšších výhod nebo rozsáhlé kšeftování s emisními povolenkami.



Tady máte pár líbivých hesel z portálu EU :



"Na cestě k ekologičtější a udržitelnější Evropě

Občany EU chrání jedny z nejpřísnějších environmentálních norem na světě.

Orgány EU a vlády stanovily jasné cíle:

- chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství Unie

- chránit občany před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobré životní podmínky.

- Unie rovněž hraje zásadní roli při prosazování udržitelného rozvoje na celosvětové úrovni."



Stejná hesla si pamatuji z dob komunistické totality, jen mluvily o světlých zítřcích ,vedoucí úloze KSČ a podpoře lidu vládnoucí třídě.



Každému, kdo nechrání přírodu jen hubou, ale stýká se s ní často od sázení stromů přes úklid odpadků z potoků nebo lesa po psaní stížností na porušení zákona muselo dojít za posledních patnáct let , že EU žalostně a chronicky selhává právě zde a skutečná ochrana životního prostředí je paralyzována.



Toho hbitě využívají různí šíbři a podvodníčci všeho druhu v národních státech a s tichou podporou orgánů veřejné moci si z poškozování životního prostředí udělali dojnou krávu.



Z prostředí ČR pár zářných příkladů:



Ústavní soud ČR ,zastoupený zpravodajem JUDR. Suchánkem ,plat 170 000 Kč/měsíc, suší téměř 4 roky stížnost senátorů na novelu stavebního zákona,kterou byly vyloučeny ekologické spolky ze správních řízení, které se zjevně dotýkají životního prostředí



Kyanidový skandál na Bečvě -- Policie ČR a ČIŽP hodna rolí Spejbla a Hurvínka



Společná česko-polská devastace okolí Králického Sněžníku veřejnou podporou developerských záměrů



Neustálé posouvání termínů pro ukončení skládkováni Poslaneckou sněmovnou



A stohy podobných excesů by se daly uvádět dál a dál.



Co je platno, že papírově a zdánlivě se ochraně životního prostředí dostává zastání ,když reálná ochrana ŽP v EU i ČR nefunguje, dělá se pokrytecky a právo ŽP se ohýbá ve prospěch soukromých zájmů. A podle toho taky výsledky vypadají.



