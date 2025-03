Upcycling Group dodá do USA linku, jež z nápojových kartonů udělá stavební desky Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Česká společnost Upcycling Group, která se zaměřuje na cirkulární ekonomiku, dodá do USA technologickou linku, jež bude zpracovávat použité nápojové kartony a vyrábět z nich stavební desky. Výrobcem linky je ostravská firma Lisa Tech. Náklady projektu dosáhnou 150 milionů korun. V únoru se ve Frýdku-Místku uskutečnil test, při němž si klient z Kalifornie ověřil funkčnost upcyklační linky před jejím rozmontováním a odesláním do USA.Upcyklace je proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či výrobky. Linka bude součástí multifunkčního recyklačního centra, které do několika měsíců vznikne v kalifornském městě Lodi. Upcycling Group je generálním dodavatelem a rovněž spolumajitelem projektu. "Budou tam dvě linky vedle sebe. Celá továrna zpracuje zhruba 12 000 tun odpadu ročně, v našem případě nápojových kartonů, a vyrobí zhruba 1,2 milionu metrů čtverečních desek," řekl spolumajitel Upcycling Group a zároveň zástupce investora Valentin Girstl. Spoluzakladatel a generální ředitel Upcycling Group Jan Rayman uvedl, že americký projekt je pro firmu klíčovým milníkem pro další rozvoj mimo EU. "Upcyklace použitých obalových materiálů na produkty s vysokou přidanou hodnotou nám umožňuje nejen výrazně snížit místní environmentální dopady tohoto typu odpadu, ale zároveň také nabídnout na americkém trhu inovativní stavební materiály, které nad těmi běžnými vynikají svými vlastnostmi i mnohonásobně nižší uhlíkovou stopou," uvedl Rayman. Uhlíková stopa desek je podle firmy minimálně o 80 procent nižší než u tradičních materiálů. Girstl řekl, že vyrobené desky budou v Americe sloužit jako poslední vrstva krycí membrány na střechách. "Nahrazujeme desky, které byly z tradičních materiálů, ale ty naše desky jsou v mnoha ohledech výrazně lepší než stávající produkty na trhu. Trh už tam existuje, máme prakticky vyprodané kapacity dopředu," řekl Girstl. Kvalita vstupního materiálu bude podle něj různá, odpad bude mj. i různě zašpiněný. "Ale technologie je vymyšlená tak, aby si s tímhle uměla poradit, aby vždycky na konci dne vyšel z linky stejný produkt. My se necítíme jako recyklační společnost, ale jako výrobce stavebních materiálů. A když si kupujete stavební materiál, tak potřebujete mít vždy stejnou kvalitu produktu," řekl Girstl. Výhodou nápojových kartonů je podle něj to, že mají vždy stejné složení. Na začátku linky stroj kartony rozdrtí. "Poté jde materiál do mixéru, kde dochází k míšení jednotlivých směsí, a pak prochází třemi teplými lisy a dvěma studenými. Teplé lisy za teploty 200 stupňů Celsia rozehřejí desku a dva studené lisy ji naformátují. Na konci vyjede deska, která už je kompozitně hotová," popsal ředitel společnosti Lisa Tech Martin Klepáč. Na povrchu desek bude krycí papír se sklovitou mřížkou pro zvýšení protipožární odolnosti. Klepáč řekl, že pro Lisu Tech jde o 12. a 13. vyrobenou linku. Většina putovala do zahraničí - šest jich je v Americe, další v Austrálii, na Novém Zélandě, v Polsku či Švédsku. Skoro všechny části linky vyvíjejí a vyrábějí české firmy. "Taky v Krnově, kde nás bohužel zasáhla povodeň, takže to nám trošičku zkomplikovalo, abychom projekt stihli na čas, pak Újezd u Brna, Plzeň, Ostrava, vývoj hlavně řídícího systému je z Hradce Králové, podílejí se na tom dodavatelé ze všech koutů Česka," řekl Klepáč. Jde o první fázi projektu, který je největší svého druhu, na němž spolu obě společnosti pracovaly. "Budeme stavět za chvilku další linku ještě v Texasu," řekl Girstl. Upcycling Group loni podepsala kontrakt na výstavbu dvou továren UpFactory v USA za více než 15 milionů dolarů (přes 360 milionů korun). Projekt vzniká v partnerství s organizací sdružující producenty nápojových kartonů v USA a Kanadě Carton Council a se švédskou firmou Elof Hansson, která bude odebírat veškerou produkci těchto továren. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Na pražských sběrných dvorech končí stále více nebezpečných tiskových kazet z Číny Plán recyklačního zařízení u Vrábče narazil na odpor místních obyvatel Praha zavede kontejnery na textil, sběrné dvory budou mít limit

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.