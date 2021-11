Území zvažovaná pro úložiště SÚRAO prověří i vrty, o povolení požádá v roce 2023

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO

Horniny v územích, která jsou v Česku zvažovaná pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, chce Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) prověřit také pomocí vrtů do hloubky desítek i stovek metrů. Žádosti o stanovení průzkumného území by podle platného harmonogramu měla správa podat v roce 2023. ČTK to řekl Lukáš Vondrovic, vedoucí úseku přípravy úložišť.

"Do roku 2023 bude probíhat přípravná fáze. V této přípravné fázi budeme provádět monitorovací práce, zejména monitoring vod a monitoring stavu životního prostředí," uvedl Vondrovic.

V ČR se kvůli úložišti budou prověřovat lokality Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. SÚRAO podle Vondrovice předpokládá dokončení výběru finální a jedné záložní lokality v roce 2030.

Se zahájením průzkumných a výzkumných prací zahrnujících vrty počítá správa úložišť okolo roku 2025. "Ke každému vrtu musí být nějaké povolovací řízení, vypořádání s majiteli pozemků, atd., takže k tomu, abychom začali vrtat, je ještě i po získání té průzkumné licence poměrně dlouhá cesta," řekl Vondrovic. Místa vrtů budou určená i na základě geofyzikálních měření.

V lokalitách jsou plánované různé vrty. Odborníci by měli vrtat do hloubky 30, ale i 100 a 500 metrů. Pokud to bude potřeba, udělají také jeden kilometrový vrt. Podle Vondrovice to vyplyne z poznatků z předchozích etap. "Snažíme se jednat i ekonomicky, protože každý vrt, to je investice za mnoho milionů korun," uvedl.

Obce se úložišti brání. Starosta Dolní Cerkeve na Jihlavsku Zdeněk Dvořák (nestraník) ČTK řekl, že o harmonogramu prací správy úložišť ví. "Bohužel nám nezbývá nic jiného, než s tím počítat. Tohle je rozhodnutí z vyšších míst, se kterým my nemůžeme moc dělat. My se toho potom můžeme zúčastnit v rámci řízení o stanovení průzkumného území," řekl. Dolní Cerekev spadá do lokality Hrádek.

Stavba úložiště, v němž mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, by v Česku měla začít v roce 2050. Vloni vláda snížila počet území uvažovaných pro úložiště z devíti na čtyři.

